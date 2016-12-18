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Страндберг, вероятнее всего, зимой покинет ЦСКА

18 декабря 2016, 23:25
14

Нападающий ЦСКА Карлос Страндберг с большой долей вероятности сменит клубную прописку. По информации «Бомбардира», игрок имеет ряд предложений от других команд, и руководство армейцев не будет препятствовать его уходу. Ранее сообщалось, что в услугах 20-летнего шведа заинтересован «Брюгге».

Добавим, что при этом московский клуб во время зимнего трансферного окна планирует заполучить только одного игрока на позицию центрального нападающего и больше приобретений делать не собирается.

В нынешнем сезоне Страндберг провел за ЦСКА в РФПЛ восемь матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига ЦСКА Страндберг Карлос
Комментарии (14)
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Михаил Шевченко
1482095329
Вот Брюгге как раз его уровень
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Nesterenko
1482098932
Хочется спросить Слуцкого: нахрена ты его брал, если толком на поле не выпускал?
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Томь вперёд
1482099041
Совсем туго будет... хоть на замену было кого выпускать!
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Nerlinger
1482099612
Один Чалов?????
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cska-62
1482106278
Страндберг - перспективный парень, но не думаю, что он превосходит по своим игровым качествам игроков атаки молодёжки. И Чалов тому пример. Если Гончаренко решил, что доиграет первенство (13 туров) с загадочным сильным форвардом, которого уже явно присмотрели, и Чаловым, держа на скамейке запасных ещё кого-то из молодёжки, то выгляди это ВПОЛНЕ РАЗУМНО! Летом из аренды вернётся Панченко и будет уже совсем иная ситуация и другая история. Может и приобретать в атаку никого больше не потребуется. Если загадочный сильный форвард окажется именно тем, кто нужен!
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pegas1276
1482119850
если уйдет, то удачи ему, возможно заиграет...
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Фан666
1482121351
Купят иностранца, возможно вернут Панченко и Чалов, слабоватое будет нападение всё-таки
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VIPded
1482125845
Маловато времени давали Карлосу, чтобы раскрыться...(((
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shinnik
1482128022
Следом за Батей..)
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Snek
1482135956
Мне кажется надо вернуть Панченко и оставить Страдберга
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