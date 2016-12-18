Страндберг, вероятнее всего, зимой покинет ЦСКА

Нападающий ЦСКА Карлос Страндберг с большой долей вероятности сменит клубную прописку. По информации «Бомбардира», игрок имеет ряд предложений от других команд, и руководство армейцев не будет препятствовать его уходу. Ранее сообщалось, что в услугах 20-летнего шведа заинтересован «Брюгге».

Добавим, что при этом московский клуб во время зимнего трансферного окна планирует заполучить только одного игрока на позицию центрального нападающего и больше приобретений делать не собирается.

В нынешнем сезоне Страндберг провел за ЦСКА в РФПЛ восемь матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами.