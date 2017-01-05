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    Бабаев: «Сумма трансфера Страндберга в «Брюгге» в несколько раз превышает ту, которую мы в свое время заплатили за него»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о подробностях перехода нападающего армейцев Карлоса Страндберга в «Брюгге». Напомним, сегодня бельгийский клуб объявил о подписании контракта с 20-летним шведом, рассчитанного до 2021 года.

    – Сколько выручит ЦСКА на продаже Страндберга?

    – Это конфиденциальная информация, но сумма достаточно серьезная. В несколько раз превышает ту, которую в свое время мы заплатили за шведа.

    – Больше 5 миллионов евро?

    – Нет. Мы исходили из перспектив футболиста. Рассчитывали, что Карлос заиграет и станет полноценным игроком основного состава. К сожалению, не все получилось. Но уверен, что нападающий может выступать на высоком уровне. Ему необходима смена обстановки – переход в другой клуб. Надеюсь, в «Брюгге» у него получится. Желаем ему удачи. В ЦСКА ему не все удалось реализовать.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.01.2017 21:46
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +551

      DEFENDER114 5 января 2017, 23:30

      У нас без перспектив.. пусть там все получится!!!!

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      Рейтинг: +351

      simoron81 5 января 2017, 23:17

      да выхлоп не понятный

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 5 января 2017, 21:57

      Купили за 300 тыс продали 1,2 ляма, с одной стороны да прибыль, но с другой сколько от него было пользы и сколько ушло на зп... Вывод, что выхлоп не особо заметный...

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