Бабаев: «Сумма трансфера Страндберга в «Брюгге» в несколько раз превышает ту, которую мы в свое время заплатили за него»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о подробностях перехода нападающего армейцев Карлоса Страндберга в «Брюгге». Напомним, сегодня бельгийский клуб объявил о подписании контракта с 20-летним шведом, рассчитанного до 2021 года.

– Сколько выручит ЦСКА на продаже Страндберга?

– Это конфиденциальная информация, но сумма достаточно серьезная. В несколько раз превышает ту, которую в свое время мы заплатили за шведа.

– Больше 5 миллионов евро?

– Нет. Мы исходили из перспектив футболиста. Рассчитывали, что Карлос заиграет и станет полноценным игроком основного состава. К сожалению, не все получилось. Но уверен, что нападающий может выступать на высоком уровне. Ему необходима смена обстановки – переход в другой клуб. Надеюсь, в «Брюгге» у него получится. Желаем ему удачи. В ЦСКА ему не все удалось реализовать.