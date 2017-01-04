СМИ: нападающий ЦСКА Страндберг перешел в «Брюгге»

Форвард ЦСКА Карлос Страндберг в ближайшее время перейдет в бельгийский чемпионат. Сообщается, что футболист подписал соглашение на 4,5 года с «Брюгге».

Напомним, новый главный тренер москвичей Виктор Гончаренко не рассчитывал на 20-летнего шведа.

В нынешнем сезоне РФПЛ на счету Страндберга восемь матчей и забил два гола.