СМИ: нападающий ЦСКА Страндберг перешел в «Брюгге»

ЦСКА был у нас единственным клубом,ведшим очень удачную трансферную политику...Вспомните, как он лихо перепродавал игроков в несколько раз дороже,чем покупал,зарабатывая на этом огромные деньги,солидно при этом выступая в РФПЛ и еврокубках!!! Но в последние годы эта тенденция прекратилась...Не знаю,связано это со Слуцким или нет, но увы....Но сегодняшний кризис ЦСКА именно по этой причине...В команде впервые нет ярких нападающих, выправлялись на мощной полузащите,но с потерей Еременко и здесь провал...Дай бог,чтобы хоть в тройке финишировал...А Гончаренко ничего не изменит...Вдобавок,у команды самая пожилая линия защиты,которую надо было на перспективу потихоньку омолаживать- но Слуцкий до конца выжимал старичков,не давая дорогу молодым...Он ушел выжавши команду до конца...
Форвард ЦСКА Карлос Страндберг в ближайшее время перейдет в бельгийский чемпионат. Сообщается, что футболист подписал соглашение на 4,5 года с «Брюгге».
Напомним, новый главный тренер москвичей Виктор Гончаренко не рассчитывал на 20-летнего шведа.
В нынешнем сезоне РФПЛ на счету Страндберга восемь матчей и забил два гола.