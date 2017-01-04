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    СМИ: нападающий ЦСКА Страндберг перешел в «Брюгге»

    Форвард ЦСКА Карлос Страндберг в ближайшее время перейдет в бельгийский чемпионат. Сообщается, что футболист подписал соглашение на 4,5 года с «Брюгге».

    Напомним, новый главный тренер москвичей Виктор Гончаренко не рассчитывал на 20-летнего шведа.

    В нынешнем сезоне РФПЛ на счету Страндберга восемь матчей и забил два гола.

    Источник: aftonbladet.se

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    04.01.2017 21:49
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 5 января 2017, 12:14

      ЦСКА был у нас единственным клубом,ведшим очень удачную трансферную политику...Вспомните, как он лихо перепродавал игроков в несколько раз дороже,чем покупал,зарабатывая на этом огромные деньги,солидно при этом выступая в РФПЛ и еврокубках!!! Но в последние годы эта тенденция прекратилась...Не знаю,связано это со Слуцким или нет, но увы....Но сегодняшний кризис ЦСКА именно по этой причине...В команде впервые нет ярких нападающих, выправлялись на мощной полузащите,но с потерей Еременко и здесь провал...Дай бог,чтобы хоть в тройке финишировал...А Гончаренко ничего не изменит...Вдобавок,у команды самая пожилая линия защиты,которую надо было на перспективу потихоньку омолаживать- но Слуцкий до конца выжимал старичков,не давая дорогу молодым...Он ушел выжавши команду до конца...

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      Рейтинг: +2389

      serglider > zico2205 4 мая 2017, 03:34

      Для российского чемпионата оборона ЦСКА потянет еще годика два-три... А вот с еврокубками беда:(

      0
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 5 января 2017, 11:21

      Страндберг решил залечь на дно в Брюгге)))

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      Рейтинг: +20

      Konjaga 5 января 2017, 10:00

      Пусть там карьеру делает!

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      Рейтинг: +319

      Дмитрий Александрович 5 января 2017, 08:20

      У Страндберга всё ещё впереди.

      0
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      Рейтинг: +18893

      Atoniq 5 января 2017, 06:22

      Страндберг хороший нападающий, но он слабее чем возьми того же Фатая из бывшего клуба Гончаренко,а по ценнику почти что одинаковые, так что думаю, продажа Страндберга была с таким расчётом купить в ЦСКА Фатая...

      0
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      Рейтинг: +840

      vovan55 5 января 2017, 02:45

      что-то не понятно, нападающих отдают...а может дать ему поиграть...

      0
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      Рейтинг: +2501

      B.G. 5 января 2017, 00:41

      А ведь Страндберг, однозначно не хуже Траоре

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      Рейтинг: +152

      Алексей Гозиас 5 января 2017, 00:29

      Пишите про Слуцкого что он виноват. Где??? В чем??? А не че так что у ЦСКА финансовый кризис!!! Да согласен, что можно и побольше было давать играть ему, но так получилось. Надеюсь, что не даром отдали. И вообще ЦСКА удачи желаю.

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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 5 января 2017, 00:08

      Вообще-то, в нашем чемпионате есть форварды и с худшей статистикой...

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      Рейтинг: +111

      Jaguar58 4 января 2017, 23:37

      вот посмотрите через пару лет перейдет в хороший европейский клуб лямов за 8. А в цска будут кусать локти .Спасибо слуцкому!!!!

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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > Jaguar58 4 января 2017, 23:58

      О! Опять Леня виноват.... В курсе что он уже давно ушел? и что Страндберга отпускает Гончаренко, с которым он работал в 2005 году в Урале? Если он уходит, то Гончаренко понял его уровень и не нуждается в таком нападающем... ну да) а виноват все равно будет Слуцкий) и сейчас и через год и через 10... Главное Слуцкого обвинить, а не в причинах разобраться

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      Рейтинг: +2342

      CSKA471 > RedGreenHooligan 5 января 2017, 00:03

      В 2015, а так все по делу, сдабый нап

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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > CSKA471 5 января 2017, 01:03

      ну да))) опечатка.. просто реально уже задолбало, чо во всем винят лену... тренер он хороший! и много сделал для российского футбола... чего стоит выход на Евро, когда он после Капелло сборную из жопы вытащил... и вот такое паршивое отношение к нему

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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > Jaguar58 5 января 2017, 01:10

      ХЗ

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      Рейтинг: +2519

      Челнинец > RedGreenHooligan 5 января 2017, 02:08

      Лучше бы не выходили, опозорились только, что при капелло что при нем сборная так и не начала играть!

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