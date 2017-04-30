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  • Бабаев: «Бессмысленно отрицать, что Траоре и Страндберг так и не раскрыли потенциал в ЦСКА»

Бабаев: «Бессмысленно отрицать, что Траоре и Страндберг так и не раскрыли потенциал в ЦСКА»

30 апреля 2017, 12:15
3

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поделился мнением об уходе из команды во время зимнего трансферного окна нападающих Ласина Траоре и Карлоса Страндберга. По словам функционера, оба футболиста не смогли раскрыть свой потенциал в московском клубе.

«Зимой ЦСКА расстался с двумя форвардами – Ласина Траоре и Карлосом Страндбергом. Увы, оба в полной мере так и не смогли раскрыть свой потенциал. Очевидный факт, отрицать бессмысленно. Ожидания от игры этих футболистов оказались выше того, что мы в итоге получили. С другой стороны, вполне можно сказать, что Траоре отработал вложенные в него средства за проведенные в команде шесть месяцев. В конце концов, он забил несколько мячей и таким образом помог команде.

У Страндберга что-то получалось, что-то нет, но в итоге он проиграл конкуренцию, и мы решили отпустить его в другой клуб. При этом не только полностью окупили потраченные на него деньги, но еще и остались в плюсе», – сказал Бабаев.

Напомним, Траоре, принадлежащий «Монако», на правах аренды перешел в хихонский «Спортинг». Страндберг был куплен «Брюгге».

Источник: ПФК ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Траоре Ласина Страндберг Карлос Бабаев Роман
Комментарии (3)
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Nerlinger
1493545465
ПОБЕДА
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батог
1493556365
Страндбергу играть не давали.
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Кlaksvikar Ittrotarselag
1493558410
Не о чем жалеть.
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