Коллер считает «Монако» фаворитом в матче с ЦСКА

Бывший нападающий сборной Чехии и «Крыльев Советов» Ян Коллер, выступавший в самарской команде под руководством Леонида Слуцкого, поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги чемпионов между «Монако» и ЦСКА.

«Я много лет не видел Слуцкого – надеюсь сегодня увидеть, поговорить с ним. У нас с Самары сложились очень хорошие отношения. Конечно, я сегодня больше переживаю за «Монако» — все-таки живу здесь. «Монако» — фаворит, но у ЦСКА есть шансы зацепиться за очки. Траоре или Страндберг? Думаю, все-таки в основе выйдет Траоре – его здесь хорошо знают, и он хорошо знает «Монако», – сказал Коллер.

Напомним, матч начнется в 22:45 по московскому времени. Следить за событиями игры можно здесь.