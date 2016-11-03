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Монако - ЦСКА

02.11.2016, Среда, 22:45 мск Монако, стадион Луи-Дозьем Трансляция: Матч ТВ Лига чемпионов, 4 тур Монако - ЦСКА
Обзор матча
Лига чемпионов (2016/2017), группа E
3 тур
18 октября, вторник 21:45 ЦСКА 1:1 Монако
Группа E И В Н П Мячи Разница Очки
1. Монако 1 0 0 1 1:2 -1 0
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    Рейтинг: +61

    Kaisla 3 ноября 2016, 21:13

    друзья я не болельщик цска, но бля как так!!! коментатор: щенников просто не успевает за игроком монако 0--о!!! как так !!! ты сука получаешь 1млн незнаю рублей, долларов, ты падла землю жрать должен, да почему так то !!??? конифей голпикер сб России пропускает все, все, все что летит в ворота!! неужели все эти мажоры до такой степени расслаблены что им вообще похуй , будь то матч лиги чемпионов когда после поражения скажут ну ониже боролись, просто Монако сильнее, и потом хвалить после победы над какими нибудь химками, люди вы вообще ебанулись!!!?? с таким футболом нам на чм 18 только хуй сосать и то если дадут!! спасибо

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    Рейтинг: +184

    Sergei26 3 ноября 2016, 19:02

    Плохо играли

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    Рейтинг: +65

    lavruxa1980 3 ноября 2016, 10:41

    Увы, но ЦСКА никак пока играет... слишком много ляпов в обороне...

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    Рейтинг: +48

    MetaL0maN 3 ноября 2016, 00:23

    Куда скауты ЦСКА смотрели? Или считали, что Березы и Игнашевич кощеи бессмертные? А наш Зенитушка маринует Новосельцева на скамейке. Вот где несправедливость...

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    Рейтинг: +1237

    Semargl18 > MetaL0maN 3 ноября 2016, 18:57

    в пустой кошелек гинера они смотрели

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    Рейтинг: +38

    vaneavnea109 3 ноября 2016, 00:05

    Цска вперёд

    -1
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    Рейтинг: +1237

    Semargl18 2 ноября 2016, 23:58

    Пересмотрел все мячи... ни в одном пони не виноват... один из буратин и вернблум привозят.. ей богу ни де Хеа ни Буффон бы не вытащили

    0
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    Рейтинг: +1460

    Mariner > Semargl18 3 ноября 2016, 00:11

    Во во! И я про то же. Проблема в защите, а не в Конифее.

    -2
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    Рейтинг: +9416

    ufos73 2 ноября 2016, 23:38

    Лучше б на второй тайм не выходили, пусть собирают мотанки и в аэропорт, 3-0 не 5-0...

    3
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    Рейтинг: +14769

    kykyi > ufos73 2 ноября 2016, 23:41

    Из Монако, а рестораны, казино?

    4
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    Рейтинг: +612

    lNeTl 2 ноября 2016, 23:31

    Не сомневался в ЦСКА.Чудо не произошло.

    0
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    Рейтинг: +14769

    kykyi 2 ноября 2016, 23:30

    ЦСКА подводит, я ТМ поставил. Но ЦСКА круче Ростова, ха ха ха.

    -2
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    Рейтинг: +439

    sold93 > kykyi 2 ноября 2016, 23:53

    а чем круче? Ростов до последнего шел на ничью с действующим ФИНАЛИСТОМ ЛЧ! а ЦСКА что?

    0
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    Рейтинг: +14769

    kykyi > sold93 3 ноября 2016, 00:04

    И я о том же, просто наверное неудачно выразился.

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    Рейтинг: +14

    Просто игра > sold93 3 ноября 2016, 00:21

    Скорее всего это был сарказм!

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    Рейтинг: +14

    Просто игра > 3 ноября 2016, 00:25

    Интересные комментарии... есть некоторые бомбящие на игру но отчасти правы, отчасти нет, а также разумно разъясняющее моменты игры, какое интересное сочетание...

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    Рейтинг: +148

    Розарио Агро 2 ноября 2016, 23:17

    Пока конифей на раме удачи нам не видать пацаны...

    -3
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    Рейтинг: +1460

    Mariner > Розарио Агро 2 ноября 2016, 23:20

    Я не видел банки в этом матче конечно, но в целом не согласен. У вас зашита кал и напов нормальных нет, но конифей хороший вратарь не смотря на этот антирекорд.

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    Рейтинг: +148

    Розарио Агро > Mariner 2 ноября 2016, 23:29

    Причём тут антирекорд, я о его игре в целом, он перестал чувствовать игру, раз, он не в контакте с защитниками два, из за его неуверенной игры , вся команда на нервозе и это проявляется в их игре. Когда он был в порядке и игра была достойной, но к сожалению он уже года три - четыре переиграл в пример лиге, его ждут давно в фнл! 3 мяча за пол часа это ты считаешь хороший вратарь??

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    Рейтинг: +1460

    Mariner > Розарио Агро 2 ноября 2016, 23:35

    Да хоть 23! Ты ща вопросы к Слуцкеру на Игорёху повесил и вопросы к обороне туда же. Это из разряда, как либерасты во всём при всём лично Путина винят. Если нас с тобой поставят во втором тайме этого матча центральными защитниками, Игорёха ещё больше пропустит - это тоже его вина будет? Это вот у нас Лодыркин косорезит - это да. А у вас проблема в обороне.

    -1
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    Рейтинг: +148

    Розарио Агро > Mariner 2 ноября 2016, 23:43

    23 и пропустит потому что ноль, что он есть что его, нет, оборона тоже не лучше, но пропускать всё что летит, вратарь играющий на мировом уровне, не должен. А по поводу нас с тобой, Слуцкий выставляет то что есть, и если они не вывозят это вопрос к гинеру

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