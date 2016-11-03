Монако - ЦСКА

друзья я не болельщик цска, но бля как так!!! коментатор: щенников просто не успевает за игроком монако 0--о!!! как так !!! ты сука получаешь 1млн незнаю рублей, долларов, ты падла землю жрать должен, да почему так то !!??? конифей голпикер сб России пропускает все, все, все что летит в ворота!! неужели все эти мажоры до такой степени расслаблены что им вообще похуй , будь то матч лиги чемпионов когда после поражения скажут ну ониже боролись, просто Монако сильнее, и потом хвалить после победы над какими нибудь химками, люди вы вообще ебанулись!!!?? с таким футболом нам на чм 18 только хуй сосать и то если дадут!! спасибо
|3 тур
|18 октября, вторник
|21:45
|ЦСКА
|1:1
|Монако