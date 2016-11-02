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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Монако - ЦСКА
Монако - ЦСКА: обзор матча 02 ноября 2016
Монако
02.11.2016, среда, 22:45
Лига чемпионов, группа E, 4 тур
3 : 0
Завершен
ЦСКА
13'
В. Жермен
29'
Р. Фалькао
41'
Р. Фалькао
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монако - ЦСКА
90'
+2
Желтая карточка
А. Головин
90'
Замена
К. Набабкин
️️️️
Г. Щенников
Замена
А. Раджи
️️️️
Жемерсон
89'
Замена
К. Мбаппе
️️️️
В. Жермен
85'
Замена
Г. Каррийо
️️️️
Р. Фалькао
74'
71'
Замена
Г. Миланов
️️️️
З. Тошич
63'
Замена
Л. Траоре
️️️️
К. Страндберг
ГОЛ! 3:0!
Р. Фалькао
Пас отдал
В. Жермен
41'
ГОЛ! 2:0!
Р. Фалькао
Пас отдал
Б. Менди
29'
Желтая карточка
Жемерсон
24'
ГОЛ! 1:0!
В. Жермен
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
1
Даниэль Субашич
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
6
Фабиньо
ОП
8
Тьему Бакайоко
ОП
18
Тома Лемар
АП
20
Бернарду Силва
АП
98
Валере Жермен
ЦФ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
10
Бибрас Натхо
ОП
19
Понтус Вернблум
ОП
10
Александр Головин
АП
10
Карлос Страндберг
ПВ
11
Алексей Ионов
ПВ
18
Зоран Тошич
ПВ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Монако
16
Морган Де Санктис
ВР
24
Андреа Раджи
ЦЗ
96
Кевин Н'Дорам
ОП
21
Габриэль Бочилия
ЦП
10
Адама Траоре
ЦП
9
Гидо Каррийо
ЦФ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
17
Георгий Миланов
ЦП
90
Ласина Траоре
ЦФ
63
Федор Чалов
ЦФ
4-2-2-2
1
Субашич
23
Менди
21
Жемерсон
15
Глик
19
Сидибе
6
Фабиньо
8
Бакайоко
20
Силва
18
Лемар
9
Фалькао
98
Жермен
4-2-3-1
35
Акинфеев
6
Фернандес
4
Игнашевич
6
Березуцкий
42
Щенников
10
Натхо
19
Вернблум
18
Тошич
10
Головин
11
Ионов
10
Страндберг
21
Жемерсон
24
Раджи
24
Раджи
21
Жемерсон
9
Фалькао
9
Каррийо
9
Каррийо
9
Фалькао
98
Жермен
10
Мбаппе
10
Мбаппе
98
Жермен
42
Щенников
14
Набабкин
14
Набабкин
42
Щенников
18
Тошич
17
Миланов
17
Миланов
18
Тошич
10
Страндберг
90
Траоре
90
Траоре
10
Страндберг
Остались в запасе
Монако
ЦСКА
96
Кевин Н'Дорам
ОП
16
Морган Де Санктис
ВР
21
Габриэль Бочилия
ЦП
10
Адама Траоре
ЦП
Главный тренер
Леонарду Жардим
1
Сергей Чепчугов
ВР
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
63
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
96
Кевин Н'Дорам
ОП
16
Морган Де Санктис
ВР
21
Габриэль Бочилия
ЦП
10
Адама Траоре
ЦП
Остались в запасе
1
Сергей Чепчугов
ВР
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
63
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Монако - ЦСКА
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Матей Юг
(Любляна)
Стадион:
Луи II
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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