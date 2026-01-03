03.01.2026, суббота, 19:00
Франция. Лига 1, 17 тур
Франция. Лига 1, 17 тур
1 : 3
Завершен
Составы команд
Монако
Монако
3-2-1-2-2
1
Градецки
6
Керер
22
Салису
4
Тезе
12
Энрике
13
Мависса Элеби
28
Кулибали
11
Аклиуш
10
Головин
9
Балогун
14
Бирет
3-5-2
1
Грейф
3
Тальяфико
13
Клюйверт
16
Абнер
2
Мэйтленд-Найлс
23
Мортон
8
Толиссо
18
Мера
22
Мата
10
Шулц
9
Морейра
1
Градецки
16
Кен
16
Кен
1
Градецки
13
Мависса Элеби
11
Уаттара
11
Уаттара
13
Мависса Элеби
10
Головин
17
Идумбо Мусамбо
17
Идумбо Мусамбо
10
Головин
14
Бирет
99
Иленихена
99
Иленихена
14
Бирет
16
Абнер
23
Мангала
23
Мангала
16
Абнер
18
Мера
6
Тессманн
6
Тессманн
18
Мера
10
Шулц
9
Карабец
9
Карабец
10
Шулц
8
Толиссо
10
Сатриано
10
Сатриано
8
Толиссо
Остались в запасе
Монако
Лион
15
Эрик Дайер
ЦЗ
8
Аладжи Бамба
ОП
49
Илан Туре
ЦП
22
Люка Миша
ЛВ
29
Парис Бруннер
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
40
Реми Дескамп
ВР
28
Téo Barisic
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ПЗ
39
Матис Де Карвалью
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
15
Эрик Дайер
ЦЗ
8
Аладжи Бамба
ОП
49
Илан Туре
ЦП
22
Люка Миша
ЛВ
29
Парис Бруннер
ЦФ
Остались в запасе
40
Реми Дескамп
ВР
28
Téo Barisic
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ПЗ
39
Матис Де Карвалью
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Монако - Лион
3
1
3
Всего ударов по воротам
6
13
Удары в створ
2
9
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
ВАР
1
0
Угловые удары
7
2
Нарушения
14
12
Количество передач
371
478
Сейвы
6
1
Точность передач %
81
85
Удары мимо ворот
1
3
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
2
7
Удары из-за пределов штрафной
4
6
xG (ожидаемые голы)
0.69
1.4
xGP (предотвращенные голы)
-0.12
-0.12
Смотреть прямую трансляцию матча «Монако» против «Лиона», 17-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 января в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Монако» – «Лион»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
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Источник: «Бомбардир»