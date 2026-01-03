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  • «Монако» – «Лион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 января 2026

«Монако» – «Лион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 января 2026

3 января, 17:50
Монако
03.01.2026, суббота, 19:00
Франция. Лига 1, 17 тур
1 : 3
Завершен
Лион
45+4' М. Кулибали
38' П. Шулц 57' П. Шулц 79' Абнер
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
1
Лукаш Градецки
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
13
Кристиан Мависса Элеби
ЦЗ
6
Тило Керер
(К) ЦЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
28
Мамаду Кулибали
ЦП
10
Александр Головин
АП
11
Магнес Аклиуш
АП
14
Мика Бирет
ЦФ
9
Фоларин Балогун
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
Лион
1
Доминик Грейф
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
16
Абнер
ЛЗ
13
Рубен Клюйверт
ЦЗ
9
Афонсу Морейра
ЛВ
22
Клинтон Мата
ЦП
23
Тайлер Мортон
ЦП
8
Корентен Толиссо
(К) ЦП
18
Халис Мера
ЦП
10
Павел Шулц
АП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
Главный тренер
Паулу Фонсека
Монако
16
Филипп Кен
ВР
11
Кассум Уаттара
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
22
Люка Миша
ЛВ
8
Аладжи Бамба
ОП
49
Илан Туре
ЦП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
99
Джордж Иленихена
ЦФ
29
Парис Бруннер
ЦФ
Лион
40
Реми Дескамп
ВР
28
Téo Barisic
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ПЗ
23
Орель Мангала
ОП
39
Матис Де Карвалью
ЦП
6
Таннер Тессманн
ЦП
9
Адам Карабец
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
10
Мартин Сатриано
ЦФ
3-2-1-2-2
1
Градецки
6
Керер
22
Салису
4
Тезе
12
Энрике
13
Мависса Элеби
28
Кулибали
11
Аклиуш
10
Головин
9
Балогун
14
Бирет
3-5-2
1
Грейф
3
Тальяфико
13
Клюйверт
16
Абнер
2
Мэйтленд-Найлс
23
Мортон
8
Толиссо
18
Мера
22
Мата
10
Шулц
9
Морейра
1
Градецки
16
Кен
16
Кен
1
Градецки
13
Мависса Элеби
11
Уаттара
11
Уаттара
13
Мависса Элеби
10
Головин
17
Идумбо Мусамбо
17
Идумбо Мусамбо
10
Головин
14
Бирет
99
Иленихена
99
Иленихена
14
Бирет
16
Абнер
23
Мангала
23
Мангала
16
Абнер
18
Мера
6
Тессманн
6
Тессманн
18
Мера
10
Шулц
9
Карабец
9
Карабец
10
Шулц
8
Толиссо
10
Сатриано
10
Сатриано
8
Толиссо
Остались в запасе
Монако
Лион
15
Эрик Дайер
ЦЗ
8
Аладжи Бамба
ОП
49
Илан Туре
ЦП
22
Люка Миша
ЛВ
29
Парис Бруннер
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
40
Реми Дескамп
ВР
28
Téo Barisic
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ПЗ
39
Матис Де Карвалью
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
15
Эрик Дайер
ЦЗ
8
Аладжи Бамба
ОП
49
Илан Туре
ЦП
22
Люка Миша
ЛВ
29
Парис Бруннер
ЦФ
Остались в запасе
40
Реми Дескамп
ВР
28
Téo Barisic
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ПЗ
39
Матис Де Карвалью
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Монако - Лион
3
1
3
Всего ударов по воротам
6
13
Удары в створ
2
9
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
ВАР
1
0
Угловые удары
7
2
Нарушения
14
12
Количество передач
371
478
Сейвы
6
1
Точность передач %
81
85
Удары мимо ворот
1
3
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
2
7
Удары из-за пределов штрафной
4
6
xG (ожидаемые голы)
0.69
1.4
xGP (предотвращенные голы)
-0.12
-0.12

Смотреть прямую трансляцию матча «Монако» против «Лиона», 17-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 января в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Монако»«Лион»

«Монако» – «Лион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Лион Монако
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