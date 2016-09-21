Натхо, Миланов и Страндберг выйдут с первых минут в составе ЦСКА против «Енисея»

ЦСКА опредделился со стартовым составом на матч 1/16 Кубка России против «Енисея». С первых минут на поле появятся полузащитники Бабрас Натхо и Георгий Миланов, а на острие появится Карлос Страндберг.

«Енисей»: Опарин, Гультяев, Чернов, Чичерин, Васильев, Ланин, Ломакин, Алиев, Фатуллаев, Малоян, Камеш.

ЦСКА: Чепчугов, Хосонов, А. Березуцкий, Набабкин, Алибеков, Гордюшенко, Натхо, Ионов, Чалов, Миланов, Страндберг.

За событиями матча можно следить здесь. Начало игры в 15:00 по московскому времени.