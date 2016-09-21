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Главный судья:
Николай Волошин (Смоленск)
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Енисей - ЦСКА

21.09.2016, Среда, 15:00 мск Красноярск, стадион Центральный Трансляция: Матч ТВ Россия. Кубок, 1/16 финала Енисей - ЦСКА
Товарищеские матчи 2016

3 июля, воскресенье 12:00 ЦСКА 2:2 Енисей
Россия. Кубок (2012/2013)
1/4 финала
17 апреля, среда 20:00 ЦСКА 3:0 Енисей
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    Рейтинг: +73

    Оборонщик 21 сентября 2016, 17:09

    Молодец Леня) дал поиграть молодежи, почти все Россияне были)

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    Рейтинг: +1756

    за ЦСКА с 1980г 21 сентября 2016, 16:59

    Обидно,досадно,да ладно..Лично я не успел соскучиться по Кубку.. А молодёжь,которой дали поиграть,показали свою силу и это нормально..

    -1
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    Рейтинг: +823

    diktatop 21 сентября 2016, 16:43

    Кто из клубов фнл завоюет путевку ЛЕ

    2
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    Рейтинг: +53327

    Андрей Ермошин 21 сентября 2016, 16:39

    Цеська по ходу решил присоединиться к "лидерам" РФПЛ, и, со спокойной душой, будет готовиться к очередным "свершениям".

    -2
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    Рейтинг: +178

    Zenit & MU 21 сентября 2016, 16:06

    Походу в кубке останутся только команды ФНЛ и нижней части Преьер - лиги!

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    Рейтинг: +244

    Grelas 21 сентября 2016, 15:57

    ЦСКА делает попытку "сосредоточиться на чемпионате" ?)
    "Лавры" Спартака не дают покоя?)

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    Рейтинг: +1756

    за ЦСКА с 1980г 21 сентября 2016, 15:50

    Тренер,ну ка,Тимурку и его команду на поле,быстро!

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    Рейтинг: +74

    telepuzoooo 21 сентября 2016, 15:45

    Ндаааа при таком росте не дотянуться до такого мяча..... не ну не идиот ли?

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    Рейтинг: +1686

    _Kesh_Suntar_ 21 сентября 2016, 10:52

    Лучше слить! ЦСКА ненужно рубится трех фронтах!

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    Рейтинг: +237

    Gawrosh 21 сентября 2016, 06:21

    3:1. ЦСКА поплатится за пижонство со вторым составом.

    -1
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    Рейтинг: +1756

    за ЦСКА с 1980г > Gawrosh 21 сентября 2016, 15:54

    ЦСКА не пижонит,а даёт порезвиться жеРЕБЯТАМ! А то засиделись в стойле..Да и травмы основного состава нам сейчас ни к чему..

    -1
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