Енисей - ЦСКА

Молодец Леня) дал поиграть молодежи, почти все Россияне были)
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|3 июля, воскресенье
|12:00
|ЦСКА
|2:2
|Енисей
Молодец Леня) дал поиграть молодежи, почти все Россияне были)
Обидно,досадно,да ладно..Лично я не успел соскучиться по Кубку.. А молодёжь,которой дали поиграть,показали свою силу и это нормально..
Цеська по ходу решил присоединиться к "лидерам" РФПЛ, и, со спокойной душой, будет готовиться к очередным "свершениям".
Походу в кубке останутся только команды ФНЛ и нижней части Преьер - лиги!
ЦСКА делает попытку "сосредоточиться на чемпионате" ?)
"Лавры" Спартака не дают покоя?)
Тренер,ну ка,Тимурку и его команду на поле,быстро!
Ндаааа при таком росте не дотянуться до такого мяча..... не ну не идиот ли?
Лучше слить! ЦСКА ненужно рубится трех фронтах!