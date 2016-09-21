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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Енисей - ЦСКА
Енисей - ЦСКА: обзор матча 21 сентября 2016
Енисей
21.09.2016, среда, 15:00
Россия. Кубок, 1/16 финала
2 : 1
Завершен
ЦСКА
43'
Н. Чернов
83'
А. Ломакин
58'
Г. Миланов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Енисей - ЦСКА
Замена
А. Коротаев
️️️️
А. Малоян
89'
Замена
Е. Иванов
️️️️
А. Ломакин
85'
ГОЛ! 2:1!
А. Ломакин
Пас отдал
А. Малоян
83'
76'
Замена
Т. Жамалетдинов
️️️️
Ф. Чалов
58'
ГОЛ! 1:1!
Г. Миланов
Пас отдал
К. Страндберг
ГОЛ! 1:0!
Н. Чернов
Пас отдал
А. Ломакин
43'
34'
Желтая карточка
К. Набабкин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
1
Михаил Опарин
ВР
35
Илья Гультяев
ЛЗ
4
Никита Чичерин
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
23
Максим Васильев
ПЗ
33
Владимирс Камеш
ЛП
64
Олег Ланин
ОП
15
Азим Фатуллаев
ЦП
10
Азер Алиев
ЦП
90
Александр Ломакин
ПП
0
Артур Малоян
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
17
Георгий Миланов
ЛЗ
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
80
Хетаг Хосонов
ЛП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
10
Бибрас Натхо
ЦП
10
Карлос Страндберг
ПВ
11
Алексей Ионов
ПВ
63
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Енисей
1
Денис Вавилин
ВР
27
Павел Рожков
ОП
8
Егор Иванов
ЦП
44
Михаил Тихонов
ПВ
44
Илья Кухарчук
ПВ
32
Андрей Козлов
ЦФ
24
Александр Коротаев
ЦФ
ЦСКА
1
Илья Помазун
ВР
4
Иван Маклаков
ЛЗ
18
Константин Кучаев
ЛАЗ
19
Иван Олейников
ЛВ
7
Тимур Пухов
АП
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
4-1-4-1
1
Опарин
35
Гультяев
4
Чичерин
23
Чернов
23
Васильев
64
Ланин
33
Камеш
15
Фатуллаев
10
Алиев
90
Ломакин
0
Малоян
4-3-2-1
1
Чепчугов
14
Набабкин
99
Алибеков
6
Березуцкий
17
Миланов
72
Гордюшенко
10
Натхо
80
Хосонов
11
Ионов
10
Страндберг
63
Чалов
90
Ломакин
8
Иванов
8
Иванов
90
Ломакин
0
Малоян
24
Коротаев
24
Коротаев
0
Малоян
63
Чалов
75
Жамалетдинов
75
Жамалетдинов
63
Чалов
Остались в запасе
Енисей
ЦСКА
27
Павел Рожков
ОП
44
Михаил Тихонов
ПВ
1
Денис Вавилин
ВР
44
Илья Кухарчук
ПВ
32
Андрей Козлов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
7
Тимур Пухов
АП
19
Иван Олейников
ЛВ
4
Иван Маклаков
ЛЗ
1
Илья Помазун
ВР
18
Константин Кучаев
ЛАЗ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
27
Павел Рожков
ОП
44
Михаил Тихонов
ПВ
1
Денис Вавилин
ВР
44
Илья Кухарчук
ПВ
32
Андрей Козлов
ЦФ
Остались в запасе
7
Тимур Пухов
АП
19
Иван Олейников
ЛВ
4
Иван Маклаков
ЛЗ
1
Илья Помазун
ВР
18
Константин Кучаев
ЛАЗ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Енисей - ЦСКА
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Николай Волошин
(Смоленск)
Стадион:
Центральный
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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