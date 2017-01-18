Страндберг отправился в аренду в «Вестерло»

Экс-нападающий ЦСКА Карлос Страндберг, перешедший в начале месяца в «Брюгге», продолжит свою карьеру в «Вестерло», сообщает пресс-служба клуба. Он отправится туда на правах аренды до конца текущего сезона. Это первый трансфер клуба, идущего на предпоследнем месте в чемпионате Бельгии, этой зимой. В среду должна состояться официальная презентация новичка.

В текущем сезоне Страндберг провел в составе ЦСКА в Премьер-лиге восемь матчей, в которых забил два мяча.