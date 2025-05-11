Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 700 тыс

Карлос Страндберг - статистика

Циндао Хайню
14 апреля 1996 (30)
#10 | Нападающий
185 см
Швеция | Мозамбик
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Хатайспор
27
4
0
0
1
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 35 тур
Гезтепе
1 : 1
11.05.2025
Хатайспор
1' - 79'
79'
Турция. Суперлига, 34 тур
Хатайспор
2 : 4
03.05.2025
Истанбул Башакшехир
1' - 90'
4'
Турция. Суперлига, 33 тур
Бешикташ
5 : 1
25.04.2025
Хатайспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 32 тур
Хатайспор
2 : 3
18.04.2025
Коньяспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 31 тур
Газиантеп
2 : 1
13.04.2025
Хатайспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 30 тур
Хатайспор
0 : 1
06.04.2025
Эюпспор
72' - 90'
Турция. Суперлига, 29 тур
Кайсериспор
5 : 0
28.03.2025
Хатайспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 25 тур
Бодрум
1 : 0
21.02.2025
Хатайспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 24 тур
Хатайспор
1 : 0
16.02.2025
Аланьяспор
76' - 90'
Турция. Суперлига, 23 тур
Самсунспор
2 : 0
07.02.2025
Хатайспор
76' - 90'
Турция. Суперлига, 22 тур
Хатайспор
2 : 3
01.02.2025
Антальяспор
90' - 90'
Турция. Суперлига, 21 тур
Касымпаша
5 : 4
27.01.2025
Хатайспор
77' - 90'
Турция. Суперлига, 20 тур
Хатайспор
1 : 1
17.01.2025
Галатасарай
90' - 90'
Турция. Суперлига, 19 тур
Хатайспор
1 : 2
11.01.2025
Ризеспор
69' - 90'
Турция. Суперлига, 16 тур
Хатайспор
1 : 1
15.12.2024
Гезтепе
90' - 90'
Турция. Суперлига, 14 тур
Хатайспор
1 : 1
02.12.2024
Бешикташ
78' - 90'
Турция. Суперлига, 13 тур
Коньяспор
1 : 1
24.11.2024
Хатайспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 12 тур
Хатайспор
3 : 1
09.11.2024
Газиантеп
63' - 90'
90'
Турция. Суперлига, 11 тур
Эюпспор
2 : 0
03.11.2024
Хатайспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 10 тур
Хатайспор
0 : 1
26.10.2024
Кайсериспор
1' - 74'
Турция. Суперлига, 9 тур
Сивасспор
3 : 2
20.10.2024
Хатайспор
85' - 90'
Турция. Суперлига, 8 тур
Хатайспор
1 : 1
05.10.2024
Трабзонспор
73' - 90'
Турция. Суперлига, 6 тур
Хатайспор
0 : 1
20.09.2024
Бодрум
78' - 90'
Турция. Суперлига, 5 тур
Аланьяспор
0 : 0
15.09.2024
Хатайспор
1' - 59'
Турция. Суперлига, 4 тур
Хатайспор
0 : 3
01.09.2024
Самсунспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 3 тур
Антальяспор
3 : 2
25.08.2024
Хатайспор
1' - 90'
26, 32'
Турция. Суперлига, 2 тур
Хатайспор
1 : 1
19.08.2024
Касымпаша
1' - 90'
Турция. Суперлига, 1 тур
Галатасарай
2 : 1
09.08.2024
Хатайспор
1' - 90'
Главные новости
Селюк – о Головине: «Агент говорит про 6 млн, чтобы «Зенит» или «Спартак» дали хорошую зарплату»
09:55
Аршавин считает, что Головин не поедет в «Спартак»
09:18
7
Гурцкая назвал два провальных трансфера лета в РПЛ
09:00
5
Орлов перечислил 3 провала «Зенита» с трансферами легионеров
08:43
10
Роналду – о 1000 голов: «Это не одержимость»
08:30
Аршавин определил лучший трансфер лета в РПЛ
08:15
2
Головин хочет в «Зенит», правда об аренде Мостового, Черышев никому не нужен и другие новости
01:03
Экс-владелец «Челси» Боули близок к покупке активов «Лукойла»
00:57
6
Кокорина предложили московскому клубу РПЛ
00:44
8
Сафонов раскрыл свою мечту
Вчера, 23:59
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+