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  • Страндберг: «Против «Монако» ЦСКА провел не лучший матч, но мы боролись до конца»

Страндберг: «Против «Монако» ЦСКА провел не лучший матч, но мы боролись до конца»

4 ноября 2016, 16:50
4

Нападающий ЦСКА Карлос Страндберг подвел итоги матча группового этапа Лиги чемпионов против «Монако» (0:3).

– Мы не смогли реализовать представившиеся нам возможности. В такой игре необходимо было реализовать любой момент. Конечно, это не лучший наш матч, но мы пытались бороться до конца.

– Какой момент оказался ключевым в игре?

– Не могу выделить какой-то один эпизод, игра не получилась в целом. Мы опаздывали на стыки, в отборы вступали с опозданием.

– Ты вышел в основе. Когда узнал о том, что начнешь с первых минут, и о чем просил тренер?

– Узнал об этом на теоретическом занятии. К сожалению, мы не забили, в том числе и я. Это был не лучший мой матч.

– У тебя был по-настоящему голевой момент. Что мог сделать по-другому?

– Мяч был под слабой ногой, я не вложил в удар достаточно мощи, и вратарь смог его парировать.

– Ты на пути к регулярным выходам в основном составе, играешь все больше и больше. Как оцениваешь свою игру и чего ждкшь от следующих матчей?

– Ключ в том, что надо быть сосредоточенным, сфокусированном на каждом эпизоде. Надо реализовывать каждый шанс и забивать. Я стараюсь все время быть сосредоточенным, играть так хорошо, как могу.

Источник: ПФК ЦСКА
Лига чемпионов ЦСКА Монако Страндберг Карлос
Комментарии (4)
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zadira56
1478272158
Оно на табло и отразилось...
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mnb 95
1478288364
Счёт на табло сам за себя говорит, а всё остальное - отмазки! Устарел ЦСКА!
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