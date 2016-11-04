Страндберг: «Против «Монако» ЦСКА провел не лучший матч, но мы боролись до конца»

Нападающий ЦСКА Карлос Страндберг подвел итоги матча группового этапа Лиги чемпионов против «Монако» (0:3).

– Мы не смогли реализовать представившиеся нам возможности. В такой игре необходимо было реализовать любой момент. Конечно, это не лучший наш матч, но мы пытались бороться до конца.

– Какой момент оказался ключевым в игре?

– Не могу выделить какой-то один эпизод, игра не получилась в целом. Мы опаздывали на стыки, в отборы вступали с опозданием.

– Ты вышел в основе. Когда узнал о том, что начнешь с первых минут, и о чем просил тренер?

– Узнал об этом на теоретическом занятии. К сожалению, мы не забили, в том числе и я. Это был не лучший мой матч.

– У тебя был по-настоящему голевой момент. Что мог сделать по-другому?

– Мяч был под слабой ногой, я не вложил в удар достаточно мощи, и вратарь смог его парировать.

– Ты на пути к регулярным выходам в основном составе, играешь все больше и больше. Как оцениваешь свою игру и чего ждкшь от следующих матчей?

– Ключ в том, что надо быть сосредоточенным, сфокусированном на каждом эпизоде. Надо реализовывать каждый шанс и забивать. Я стараюсь все время быть сосредоточенным, играть так хорошо, как могу.