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  • Шавло: «Показалось, что в матче против «Спартака» Траоре был совсем «мертвый»

Шавло: «Показалось, что в матче против «Спартака» Траоре был совсем «мертвый»

30 октября 2016, 12:41
22

Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло поделился впечатлениями от дерби между красно-белыми и ЦСКА. Напомним, матч завершился победой «Спартака» со счетом 3:1.

«Не знаю, насколько был готов Страндберг, но мне показалось, что вчера Траоре вообще был «мертвый». Он тяжело бегал, боролся только за верховые мячи и то не мог выиграть их. Ничего не сделал. Защитники «Спартака» полностью нейтрализовали его, за исключением одного момента в конце первого тайма. Страндберг серьезно напрягал оборону «Спартака» и гол забил, переиграв защитника. При счете 1:2 у него еще был момент, но повезло красно-белым.

«Спартак» играл очень хорошо. Такое было преимущество у красно-белых, что казалось, что это вообще не ЦСКА играет. Обычно с ЦСКА матчи открытые бывают, армейцы тоже атакуют и создают моменты. В первом тайме «Спартак» полностью доминировал, имел огромное преимущество, хотя особых моментов для взятия ворот не было, за исключением удара Квинси Промеса рядом со штангой. Учитывая погоду, видимо, было указание чаще бить по воротам. Даже первый номер России Игорь Акинфеев вот так сыграл, мяч скользнул, и он не справился. Удар был сложный для вратаря.

Понятно, что у ЦСКА не лучший состав сейчас. Но в дерби они обычно более агрессивно играет. Во втором тайме армейцы стали играть более активно, «Спартак» почему-то отошел глубоко назад. При этом Массимо Каррера стал призывать команду более агрессивно играть и выжимать соперника к центру поля. В итоге «Спартак» перехватил инициативу и добился победы», – сказал Шавло.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Акинфеев Игорь Траоре Ласина Промес Квинси Страндберг Карлос Каррера Массимо
Комментарии (22)
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nikita08
1477821067
не показалось.
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Каратель помойников
1477821439
помнится водитель троллейбуса траорой грозил,мол напихает полные булки,а по факту оказалось траоре просто пшик,не смог ничего,а вот Зе и Глушак впихнули в конские булки по полной)
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ribavadim
1477821464
Если мяч попал в табло, это значит бил ..... ! Не показалось...
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Тraumtanzеr
1477821629
Ласина не соответствует уровню лидера рпл. Вот кубань и анжи его команды были, только потому, что он там лидером был.
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alexis02lion
1477821728
Не показалось. Он всегда такой. Видимо только на новом домашнем стадионе ЦСКА оживает. А так тяжело ему в России. Да и про агрессию тоже всё верно. Спартак весь матч бежал вперёд и атаковал успешнее, а ЦСКА на последние минуты только хватило. Если любите выигрывать в последние 10 минут, то на всех соперников это не распространяется. Тут надо было включаться всю игру, а то было видно как их возили первые минут 10 или 15, а то и до гола Глушакова, а только потом ЦСКА начал что-то делать вразумительное.
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dimid
1477823501
Траоре не форвард уровня ЦСКА
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radga
1477823853
Траоре вообще «мертвый», туда - же добавить Миланова, Игнашевича и Березуцкого - а это уже пол команды. Гинеру и отчасти Слуцкому головная боль. Следующий матч покажет правдивость этих слов.
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river31
1477825066
«Показалось, что в матче против «Спартака» И не только в этом...
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Mi6
1477827555
И только недотренеришка слуц с упорством маньяка продолжает ставить в основу полено траоре
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Розарио Агро
1477827571
Его мертвым ещё из Монако взяли
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