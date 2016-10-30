Шавло: «Показалось, что в матче против «Спартака» Траоре был совсем «мертвый»

Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло поделился впечатлениями от дерби между красно-белыми и ЦСКА. Напомним, матч завершился победой «Спартака» со счетом 3:1.

«Не знаю, насколько был готов Страндберг, но мне показалось, что вчера Траоре вообще был «мертвый». Он тяжело бегал, боролся только за верховые мячи и то не мог выиграть их. Ничего не сделал. Защитники «Спартака» полностью нейтрализовали его, за исключением одного момента в конце первого тайма. Страндберг серьезно напрягал оборону «Спартака» и гол забил, переиграв защитника. При счете 1:2 у него еще был момент, но повезло красно-белым.

«Спартак» играл очень хорошо. Такое было преимущество у красно-белых, что казалось, что это вообще не ЦСКА играет. Обычно с ЦСКА матчи открытые бывают, армейцы тоже атакуют и создают моменты. В первом тайме «Спартак» полностью доминировал, имел огромное преимущество, хотя особых моментов для взятия ворот не было, за исключением удара Квинси Промеса рядом со штангой. Учитывая погоду, видимо, было указание чаще бить по воротам. Даже первый номер России Игорь Акинфеев вот так сыграл, мяч скользнул, и он не справился. Удар был сложный для вратаря.

Понятно, что у ЦСКА не лучший состав сейчас. Но в дерби они обычно более агрессивно играет. Во втором тайме армейцы стали играть более активно, «Спартак» почему-то отошел глубоко назад. При этом Массимо Каррера стал призывать команду более агрессивно играть и выжимать соперника к центру поля. В итоге «Спартак» перехватил инициативу и добился победы», – сказал Шавло.