Гончаренко: «Уход Дзагоева из ЦСКА – это слух»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о будущем нападающего клуба Ласина Траоре, а также прокомментировал слухи об уходе Алана Дзагоева.

«Возрастная защита ЦСКА? А я скажу: опытная, пропустившая меньше всех в чемпионате! Не хватает нападающего? Но, зная, как селекционный отдел ЦСКА умеет подыскивать футболистов, не сомневаюсь, что проблема решаема. Речь об иностранце. Траоре наверняка вернется в «Монако», уйдет и Страндберг. Чалов – молодой парень, пока не готовый к такой ответственности. Но у нас есть различные варианты решений. Это не безнадега. И даже не повод говорить о трудностях. Это просто вызов.

Можете вопрос закрыть. А дисквалификация Еременко – конечно, большая потеря. Но это уже от меня зависит, как видоизменить полузащиту, чтобы компенсировать потерю. Вернблум, Натхо, Головин и Дзагоев – по-моему, это большая сила в центральной зоне. По крайней мере, на те 13 игр, которые нам остались», – сказал специалист.