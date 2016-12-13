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Гончаренко: «Уход Дзагоева из ЦСКА – это слух»

13 декабря 2016, 21:50
13

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о будущем нападающего клуба Ласина Траоре, а также прокомментировал слухи об уходе Алана Дзагоева.

«Возрастная защита ЦСКА? А я скажу: опытная, пропустившая меньше всех в чемпионате! Не хватает нападающего? Но, зная, как селекционный отдел ЦСКА умеет подыскивать футболистов, не сомневаюсь, что проблема решаема. Речь об иностранце. Траоре наверняка вернется в «Монако», уйдет и Страндберг. Чалов – молодой парень, пока не готовый к такой ответственности. Но у нас есть различные варианты решений. Это не безнадега. И даже не повод говорить о трудностях. Это просто вызов.

Можете вопрос закрыть. А дисквалификация Еременко – конечно, большая потеря. Но это уже от меня зависит, как видоизменить полузащиту, чтобы компенсировать потерю. Вернблум, Натхо, Головин и Дзагоев – по-моему, это большая сила в центральной зоне. По крайней мере, на те 13 игр, которые нам остались», – сказал специалист.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Еременко Роман Дзагоев Алан Вернблум Понтус Натхо Бибрас Траоре Ласина Головин Александр Страндберг Карлос Чалов Федор Гончаренко Виктор
Комментарии (13)
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Shaft
1481655486
Чалова на скамейку? По-моему, Гончаренко ещё не в курсе дела. Денег в ЦСКА нет ВООБЩЕ никаких. Чалов в основе - это не "наигрывание молодежи" - это данность и необходимость.
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Фан666
1481657403
Ну и как то ничего не прокомментировал про слух, новостнику минус за такою подставу
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shurik45
1481658235
Наибольшая часть пропущенных голов ,что в ЧР и что в ЛЧ,вина обороны. При такой обороне не один именитый вратарь не остался бы сухим,да и с антирекордом в придачу. Так что Игорю можно только посочувствовать. Чалов- игрок основы ,просто блестяще себя проявил .
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TY13R
1481660381
быстро вошёл в роль тренера однако))
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Михас007
1481661562
давай в анжи
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cska-62
1481663092
По-моему, всё разъяснил просто и ясно. И отметил главное: "Вернблум, Натхо, Головин и Дзагоев – по-моему, это большая сила в центральной зоне". Лишь бы все были здоровы! Ну, а за Чалова можно не беспокоиться. Будет его Гончаренко наигрывать. Надеюсь, что со временем и Базелюк вернётся. Вот у кого потенциал своей армейской "девятки"! Чалову и по манере игры, и по физическим данным куда удобнее играть оттянутого форварда и "свободного художника". Пока он трудится усердно, а с таким усердием успех придёт непременно! Не исключено, что Гончаренко может попробовать его и на другом месте, например, на месте флангового хава. Универсалы в футболе сегодня - большая ценность! И без места в основе они обычно не остаются. Есть ещё Панченко, который вернётся летом из "Динамо". Всё будет нормально.
Не нужны ТРЕНЕРУ ГОНЧАРЕНКО никакие дорогие покупки! Так, дыры временные прикрыть только. Сейчас, например, как бы могли помочь Думбия или Вагнер Лав! А лучше - сразу оба! В РФПЛ лучшей связки форвардов никогда не было!
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Лёхa372
1481692329
ГАнчаренко
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Zarandar_52
1481701835
"Чалов – молодой парень, пока не готовый к такой ответственности"... Это он намекнул, что собрался его посадить на лавку? Я правильно понимаю? У нас там на фланге болтается не прижившийся Ионов, в защите полный 3,14здец, а он говорит, что защита нормальная (лажает в каждом матче и там уже тащи не тащи). А он ни обновления состава в защите и перспективного парня решил задвинуть. ладно хоть это бревно Траоре уберут наконец.
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