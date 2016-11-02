Алексей Березуцкий и Страндберг – в стартовом составе ЦСКА, Фалькао – у «Монако»

Стали известены стартовые составы команд на матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между ЦСКА и «Монако». С первых минут у армейцев появится защитник Алексей Березуцкий, а на острие атаки выйдет Карлос Страндберг. У хозяев с первых минут на поле будет играть Радамель Фалькао.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, А. Березуцкий, Игнашевич, Щенников, Натхо, Вернблум, Тошич, Головин, Ионов, Страндберг.

Запасные: Чепчугов, Миланов, Траоре, Набабкин, В. Березуцкий, Чалов.

«Монако»: Субашич, Фабиньо, Глик, Менди, Лема, Жемерсон, Бакайоко, Сидибе, Фалькао, Жермен, Силва.

Напомним, матч состоится на стадионе «Луи-Дозьем». Начало встречи в 22:45 по московскому времени. Следить за событиями игры можно здесь.