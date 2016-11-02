Василий Березуцкий не вышел в стартовом составе из-за риска порвать мышцу

Тренер ЦСКА Виктор Онопко поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги чемпионов против «Монако», а также рассказал, почему в стартовом составе не вышел защитник команды Василий Березцукий.

«Василий Березуцкий почувствовал небольшое недомогание после вчерашней тренировки. Ничего серьезного, но решили поберечь его. Есть риск порвать мышцу. Страндберг хорошо вышел в последней игре, забил гол. Дали ему шанс сыграть с «Монако».

Психологическое состояние команды и Акинфеева после поражения от «Спартака»? Поражение всегда неприятно, тем более в дерби, но сейчас у всех хорошее настроение, в том числе у Игоря. Мы в Лиге чемпионов почти со всеми играли на равных. Дома с «Монако» у нас было преимущество, должны были побеждать, но пропустили в концовке, не сложилось. А сегодня у всех боевой настрой», – сказал Онопко в эфире канала «Матч ТВ».

Напомним, матч начнется в 22:45 по московскому времени. Следить за событиями игры можно здесь.