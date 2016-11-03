Слуцкий: «ЦСКА проиграл абсолютно по делу. Извиняюсь перед болельщиками»

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий высказал мнение о поражении в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Монако» (0:3). Специалист извинился перед болельщиками за столь крупный проигрыш.

«Совсем не получилась у нас игра. Впервые в этом сезоне проиграли абсолютно по делу. Извиняюсь перед болельщиками, смотревшими игру на стадионе и по ТВ. Если мы проигрываем несколько матчей подряд – это, безусловно, тенденция. Если был бы рецепт, как из этой ситуации выходить, уже бы им воспользовался. Сегодня «Монако» был однозначно сильнее нас, но прогнозы на их будущее давать сложно. Момент Страндберга? У нас были шансы в первом тайме, мы их не реализовали. Но как бы это повлияло на ход матча, забей мы, мне сложно сказать», – сказал Слуцкий.