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  • Слуцкий: «ЦСКА проиграл абсолютно по делу. Извиняюсь перед болельщиками»

Слуцкий: «ЦСКА проиграл абсолютно по делу. Извиняюсь перед болельщиками»

3 ноября 2016, 01:09
33

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий высказал мнение о поражении в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Монако» (0:3). Специалист извинился перед болельщиками за столь крупный проигрыш.

«Совсем не получилась у нас игра. Впервые в этом сезоне проиграли абсолютно по делу. Извиняюсь перед болельщиками, смотревшими игру на стадионе и по ТВ. Если мы проигрываем несколько матчей подряд – это, безусловно, тенденция. Если был бы рецепт, как из этой ситуации выходить, уже бы им воспользовался. Сегодня «Монако» был однозначно сильнее нас, но прогнозы на их будущее давать сложно. Момент Страндберга? У нас были шансы в первом тайме, мы их не реализовали. Но как бы это повлияло на ход матча, забей мы, мне сложно сказать», – сказал Слуцкий.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига чемпионов ЦСКА Монако Страндберг Карлос Слуцкий Леонид
Комментарии (33)
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cska-62
1478125063
"Впервые в этом сезоне проиграли абсолютно по делу". Л.В.Слуцкий Так у него ещё и СКЛЕРОЗ? А "Ростову", "Локомотиву" и "Спартаку" проиграли "абсолютно не по делу"... У-у-у-у-у... Как всё, оказывается, запущено...
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ttter
1478125247
Всё упирается в состав,нельзя с Траоре и Миланова за что-то бороться.
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1bear
1478125960
...ну-ну-мне сразу стало "легче"
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VikNMar
1478125967
Пора делать перезагрузку , этот состав исчерпал себя , надо на пару сезонов уходить в тень и наигрывать новую команду .........
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Par Mezan
1478127260
Всё СЛУЧилось, как и в сборной - и это уже не СЛУЧайно... Жаль ЦСКА,- команду молодости нашей. Полный балаган, ребята, грустно... С ув.
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кошмарик
1478128830
главная проблема коняшек - состав.. защита пешеходная, нападение отсутствует полностью... вратарь, уже несколько лет назад перестал играть( один-два удачных матча в году не в счет).. скамья пустая , от слова совсем.. перспективы удручающие...
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bafor
1478129737
Слуцкий привык на догах. Это тебе не Спартаку забивать при поддержке купленного. Слуцкий и честная игра не совместимы
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zadira56
1478142347
Слуцкому надо отдохнуть от футбола.
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Kollljan
1478145823
Чтоб ты сдох, собака!!!!!
Ответить
bumer_moscow
1478149429
Стыдоба.Бревна с евро 2016 продолжают путешествия по европе.
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