Страндберг: «Будет тяжелая игра, но мы приехали за победой»

Нападающий ЦСКА Карлос Страндберг отметил, что ему и его партнерам по команде придется непросто в матче 7-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов» из-за большого количества перелетов.

«Будет тяжелая игра, но мы приехали за победой. Мы смотрели матчи «Крыльев», это хорошая команда. Конечно, нам непросто из-за того, что сейчас много перелетов. Но мы хорошо играли в выездных матчах и добивались результата. Сегодня мы тоже надеемся на победу», – сказал он.

Матч состоится сегодня. Начало встречи в 17:15 по московскому времени.