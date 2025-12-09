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  • «Монако» – «Галатасарай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 декабря 2025

«Монако» – «Галатасарай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 декабря 2025

9 декабря 2025, 21:50
Монако
09.12.2025, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 6 тур
1 : 0
Завершен
Галатасарай
68' Ф. Балогун
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
1
Лукаш Градецки
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
5
Тило Керер
ЦЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
2
Вандерсон
ПЗ
6
Денис Закария
(К) ОП
8
Ламин Камара
ЦП
11
Магнес Аклиуш
АП
10
Александр Головин
АП
18
Такуми Минамино
ЛВ
20
Фоларин Балогун
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
Галатасарай
23
Угурчан Чакир
ВР
23
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
14
Абдулкерим Бартакжи
(К) ЦЗ
34
Лукас Торрейра
ОП
8
Габриэл Сара
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
14
Исмаил Якобс
ЛВ
21
Барыш Йилмаз
ЛВ
7
Роланд Салаи
ПВ
19
Лерой Сане
ПВ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Монако
50
Янн Льенар
ВР
16
Филипп Кен
ВР
11
Кассум Уаттара
ЛЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
8
Поль Погба
ЦП
28
Мамаду Кулибали
ЦП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
19
Люка Миша
ЛВ
99
Джордж Иленихена
ЦФ
14
Мика Бирет
ЦФ
Галатасарай
19
Гюнай Гювенк
ВР
12
Батухан Шен
ВР
64
Yusuf Dağhan Kahraman
ЦЗ
19
Юнус Акгюн
ЦП
18
Беркан Кутлу
ЦП
65
Ege Araç
ЦП
67
Eyüp Karasu
ЦП
68
Furkan Koçak
ЦП
9
Мауро Икарди
ЦФ
21
Ахмед Кутуджу
ЦФ
22
Юсуф Демир
ЦФ
72
Çagri Balta
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Градецки
12
Энрике
5
Керер
22
Салису
2
Вандерсон
6
Закария
8
Камара
18
Минамино
10
Головин
11
Аклиуш
20
Балогун
2-1-2-3-2
23
Чакир
23
Санчес
14
Бартакжи
34
Торрейра
8
Сара
20
Гюндоган
19
Сане
14
Якобс
21
Йилмаз
45
Осимхен
7
Салаи
10
Головин
11
Уаттара
11
Уаттара
10
Головин
18
Минамино
4
Тезе
4
Тезе
18
Минамино
20
Балогун
14
Бирет
14
Бирет
20
Балогун
23
Чакир
19
Гювенк
19
Гювенк
23
Чакир
20
Гюндоган
19
Акгюн
19
Акгюн
20
Гюндоган
14
Якобс
9
Икарди
9
Икарди
14
Якобс
Остались в запасе
Монако
Галатасарай
50
Янн Льенар
ВР
16
Филипп Кен
ВР
8
Поль Погба
ЦП
28
Мамаду Кулибали
ЦП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
19
Люка Миша
ЛВ
99
Джордж Иленихена
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
12
Батухан Шен
ВР
64
Yusuf Dağhan Kahraman
ЦЗ
18
Беркан Кутлу
ЦП
65
Ege Araç
ЦП
67
Eyüp Karasu
ЦП
68
Furkan Koçak
ЦП
21
Ахмед Кутуджу
ЦФ
22
Юсуф Демир
ЦФ
72
Çagri Balta
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Остались в запасе
50
Янн Льенар
ВР
16
Филипп Кен
ВР
8
Поль Погба
ЦП
28
Мамаду Кулибали
ЦП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
19
Люка Миша
ЛВ
99
Джордж Иленихена
ЦФ
Остались в запасе
12
Батухан Шен
ВР
64
Yusuf Dağhan Kahraman
ЦЗ
18
Беркан Кутлу
ЦП
65
Ege Araç
ЦП
67
Eyüp Karasu
ЦП
68
Furkan Koçak
ЦП
21
Ахмед Кутуджу
ЦФ
22
Юсуф Демир
ЦФ
72
Çagri Balta
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
Главный тренер
Окан Бурук
Статистика матча Монако - Галатасарай
1
2
Всего ударов по воротам
19
13
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
ВАР
1
0
Угловые удары
7
3
Нарушения
12
15
Офсайды
5
2
Количество передач
325
466
Сейвы
2
4
Точность передач %
76
84
Удары мимо ворот
10
7
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
14
9
Удары из-за пределов штрафной
5
4
xG (ожидаемые голы)
3.68
1.29
xGP (предотвращенные голы)
1.67
1.67

Смотреть прямую трансляцию матча «Монако» против «Галатасарая», 6-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 декабря в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Монако» – «Галатасарай»

«Монако» – «Галатасарай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 декабря 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Галатасарай Монако
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