Мостовой назвал лучшего тренера первой части сезона РПЛ

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой определил лучшего тренера первой части сезона РПЛ.
«По моему мнению, что Фабио Челестини – лучший тренер первой части сезона в РПЛ. Почему швейцарец? Потому что после ухода Марко Николича многие начали плакаться, что армейцам будет сложно. А пришел другой специалист, который сделал команду не только не слабее, но может даже сильнее. Уверен, что красно-синие будут бороться в следующем году за чемпионство», – сказал Мостовой.
- ЦСКА занимает 4-е место в РПЛ с 36 очками после 18 туров. Команда отстает от лидирующего «Краснодара» на 4 очка.
- В прошлом сезоне красно-синие под руководством Марко Николича выиграла бронзовые медали РПЛ и FONBET Кубок России.
Источник: «РБ Спорт»