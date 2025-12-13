Мостовой назвал лучшего тренера первой части сезона РПЛ

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой определил лучшего тренера первой части сезона РПЛ.

«По моему мнению, что Фабио Челестини – лучший тренер первой части сезона в РПЛ. Почему швейцарец? Потому что после ухода Марко Николича многие начали плакаться, что армейцам будет сложно. А пришел другой специалист, который сделал команду не только не слабее, но может даже сильнее. Уверен, что красно-синие будут бороться в следующем году за чемпионство», – сказал Мостовой.