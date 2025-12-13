«Зенит» готов продать защитника за 20-25 миллионов евро

«Зенит» согласится продать центрального защитника Нино при наличии хорошего предложения. Клуб оценивает стоимость игрока в 20-25 миллионов евро.

При этом «Зенит» хотел бы сохранить бразильца в команде. В клубе ищут молодого партнeра для Нино в центре защиты, чтобы он мог развиваться рядом с опытным 28-летним футболистом.

В трансфере Нино заинтересованы «Флуминенсе» и «Крузейро». Футболист отдает предпочтение клубу из Рио-де-Жанейро, который рассчитывает приобрести игрока за 10 миллионов евро.

Сообщалось, что бразилец готов покинуть петербургский клуб, поскольку у его сына возникли проблемы при адаптации в России.