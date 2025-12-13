Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Зенит» готов продать защитника за 20-25 миллионов евро

Сегодня, 19:04

«Зенит» согласится продать центрального защитника Нино при наличии хорошего предложения. Клуб оценивает стоимость игрока в 20-25 миллионов евро.

При этом «Зенит» хотел бы сохранить бразильца в команде. В клубе ищут молодого партнeра для Нино в центре защиты, чтобы он мог развиваться рядом с опытным 28-летним футболистом.

В трансфере Нино заинтересованы «Флуминенсе» и «Крузейро». Футболист отдает предпочтение клубу из Рио-де-Жанейро, который рассчитывает приобрести игрока за 10 миллионов евро.

Сообщалось, что бразилец готов покинуть петербургский клуб, поскольку у его сына возникли проблемы при адаптации в России.

  • В этом сезоне Нино провел за петербургский клуб 17 матчей, забил 1 гол, сделал 1 ассист.
  • Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.
  • Срок контракта бразильца с «Зенитом» рассчитан до середины 2028 года.

Еще по теме:
Сын Семака выпустил сборник стихов на английском языке 3
«Флуминенсе» планирует заплатить 10 миллионов за основного защитника «Зенита» 2
Названа причина сокращения бюджета «Зенита» 6
Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Зенит Нино
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
СпецпроектПомните «Снежное дерби» ЦСКА и «Спартака»? Пройдите тест о зимнем футболе!
3
«Зенит» готов продать защитника за 20-25 миллионов евро
19:04
Божович предложил «Спартаку» назначить тренерский дуэт
18:26
4
Сын Семака выпустил сборник стихов на английском языке
18:15
6
Мостовой назвал лучшего тренера первой части сезона РПЛ
17:45
6
Видео«Ты умеешь на механике?»: Мойзес провел тест-драйв легендарной «девятки»
16:51
3
«Полный провал»: детальный анализ работы Дюкова во главе РФС
16:39
12
«Спартаку» посоветовали возвратить бывшего тренера: «Вернет фирменный стиль»
16:18
2
Словенец из «Динамо Мх» рассказал, сколько денег тратит в месяц в Махачкале
15:52
2
Назван самый проверяемый на допинг клуб РПЛ в 2025 году
15:46
1
Все новости
Все новости
«Краснодар» сохранит бразильского защитника
18:33
Премиальный спонсор увеличит финансирование махачкалинского «Динамо»
18:05
Словенец из «Динамо Мх» определил страну с самыми красивыми девушками
17:25
1
«Спартаку» посоветовали тренера-иностранца: «Российские тренеры ничего не добились»
17:07
1
Видео«Ты умеешь на механике?»: Мойзес провел тест-драйв легендарной «девятки»
16:51
3
«Полный провал»: детальный анализ работы Дюкова во главе РФС
16:39
12
«Спартаку» посоветовали возвратить бывшего тренера: «Вернет фирменный стиль»
16:18
2
Словенец из «Динамо Мх» рассказал, сколько денег тратит в месяц в Махачкале
15:52
2
Назван самый проверяемый на допинг клуб РПЛ в 2025 году
15:46
1
Арабские шейхи планируют купить клуб РПЛ
15:33
20
Мостовой: «Я делал по 20 ассистов за сезон, но их почему-то не считали»
15:28
2
«Флуминенсе» планирует заплатить 10 миллионов за основного защитника «Зенита»
15:15
2
Представитель Дзюбы одним прилагательным оценил 2025 год для Артема
14:37
Названа причина сокращения бюджета «Зенита»
14:28
6
ФотоЛучший игрок в истории «Краснодара» завершил карьеру
14:21
2
«Представляешь, сколько баб у меня было?»: Радимов рассказал о богатой жизни в 90-е годы
14:12
16
В «Ахмате» оценили работу Черчесова
13:52
Мостовой определил лучшего игрока сезона РПЛ
13:40
У «Рубина» есть 4 кандидата на замену Рахимову
13:29
5
Словенец из «Динамо Мх»: «Российский паспорт мне не нужен»
13:18
4
В Петербурге прокомментировали подготовку трансфера Денисова из «Спартака» в «Зенит»
13:00
12
Олег Иванов определил лучшую команду РПЛ: «Вне конкуренции»
12:50
2
Россия получит от УЕФА деньги за неучастие в еврокубках
12:44
2
Селюк ответил, кто должен возглавлять «Динамо» весной
12:13
3
1-й тренер Соболева сравнил Александра с Дзюбой
11:48
5
Прогноз Гасилина на исход чемпионской гонки РПЛ
11:36
4
Гришин определил 2 команды, которые будут бороться за титул РПЛ
11:16
2
Символическая сборная 1-й части сезона РПЛ
10:58
12
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 