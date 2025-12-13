Названа причина сокращения бюджета «Зенита»

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак прокомментировал информацию о сокращении бюджета «Зенита».

«Вся страна находится в таком положении. У всех бюджетных организаций происходит урезание бюджета. Скорее всего, дошло и до клуба. И причина у «Зенита» точно не в том, что Константин Зырянов стал руководителем. Причина – общая обстановка в стране. Может быть, у «Зенита» начнутся продажи, чтобы поддержать бюджет. В России же полно молодых футболистов, которые могут поддержать уровень команды.

«Зенит» – самая обеспеченная команда России. Но самой обеспеченной может стать «Спартак» – все будет зависеть от воли «Лукойла» и его желания развивать клуб. Думаю, все-таки не будут делать так, чтобы это все повлияло на расклад сил в нашем футболе. Вся страна экономит и «Зенит» будет экономить, но никто не будет знать, как там будет внутри. Деньги любят тишину. Если Андрей Аршавин работает в клубе, то это не значит, что он всe знает», – сказал Первак.