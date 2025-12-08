Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Ткаченко – про «Зенит»: «Клуб объявил об экономии, у «Газпрома» стало меньше денег»

Ткаченко – про «Зенит»: «Клуб объявил об экономии, у «Газпрома» стало меньше денег»

Вчера, 20:43
5

Руководитель компании ProSports Management Герман Ткаченко сообщил об уменьшении бюджета «Зенита».

«У них меньше денег, чем раньше.

«Зенит» объявил о некой экономии. Когда? С приходом Зырянова – это была одна из причин тех изменений, которые произошли. Фильтр здравого смысла», как они это называют. Никаких глупых решений. С другой стороны, я вижу попытки каких-то бразильских переговоров. Это говорит о том, что если захотят, деньги найдут.

Причина? У «Газпрома» стало меньше денег. Это плохо для нашего футбола, но это так», – сказал Ткаченко.

  • «Газпром» является владельцем «Зенита» с 2005 года.
  • В этом сезоне петербургская команда занимает второе место в РПЛ после 18 туров.

Источник: «Это футбол, брат!»
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
...уефан
1765217144
..."Бюджет будет меньше, но тратить будем больше"...
Ответить
VVM1964
1765217194
Тота каждый день новая инфа поступает об интересах Зенита и всё в мильенах долларов !))...
Ответить
волчарик
1765219369
Да давно уже пора своих доводить до ума и состава. Те же Шилов и Кондаков внушают оптимизм, хоть и пацаны совсем. Написал и задумался, а кого Семак воспитал или сделал сильнее? Разве что Педро мужает и прогрессирует, но это точно не Сережина заслуга.
Ответить
Дубина
1765219631
ЗПРФ! Всегда.
Ответить
Номэд
1765226171
Это видно. Бразил покупают уже не за 25-30 млн, а за 7. Черный неликвид в общем. зпрф!
Ответить
