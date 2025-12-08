Ткаченко – про «Зенит»: «Клуб объявил об экономии, у «Газпрома» стало меньше денег»

Руководитель компании ProSports Management Герман Ткаченко сообщил об уменьшении бюджета «Зенита».

«У них меньше денег, чем раньше.

«Зенит» объявил о некой экономии. Когда? С приходом Зырянова – это была одна из причин тех изменений, которые произошли. Фильтр здравого смысла», как они это называют. Никаких глупых решений. С другой стороны, я вижу попытки каких-то бразильских переговоров. Это говорит о том, что если захотят, деньги найдут.

Причина? У «Газпрома» стало меньше денег. Это плохо для нашего футбола, но это так», – сказал Ткаченко.