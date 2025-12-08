Введите ваш ник на сайте
Мостовой ответил на вопрос о лучшей команде года в РПЛ

Вчера, 17:56
2

Александр Мостовой ответил на вопрос о лучшей команде РПЛ по итогам 2025 года.

– Можно ли «Краснодар» считать лучшей командой РПЛ по итогам этого года?

– Я в начале сезона говорил, что «Зенит» и «Краснодар» будут идти наверху турнирной таблицы РПЛ. Интрига будет до последних туров. И ЦСКА, и «Локомотив», и «Спартак» – все здесь рядом. За исключением «Динамо». Думаю, никто не мог спрогнозировать, что команда будет внизу таблицы РПЛ. Хорошо, что нет такого, когда «Зенит» уже на шесть очков отрывается на первом месте.

  • «Краснодар» лидирует в этом сезоне РПЛ, опережая «Зенит» на одно очко после 18 туров.
  • В прошлом сезоне команда Мурада Мусаева впервые в истории стала чемпионом России.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Мостовой Александр
Интерес
1765207626
"Спартак" совсем рядом-всего лишь 11 очков отделяет от лидера, ему бы "Балтику" противную догнать и перегнать! Опять "теория 33 очков" всплывает?
