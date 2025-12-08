Мостовой ответил на вопрос о лучшей команде года в РПЛ

Александр Мостовой ответил на вопрос о лучшей команде РПЛ по итогам 2025 года.

– Можно ли «Краснодар» считать лучшей командой РПЛ по итогам этого года?

– Я в начале сезона говорил, что «Зенит» и «Краснодар» будут идти наверху турнирной таблицы РПЛ. Интрига будет до последних туров. И ЦСКА, и «Локомотив», и «Спартак» – все здесь рядом. За исключением «Динамо». Думаю, никто не мог спрогнозировать, что команда будет внизу таблицы РПЛ. Хорошо, что нет такого, когда «Зенит» уже на шесть очков отрывается на первом месте.