Глушаков рассказал о заговоре против него на прощальном матче

Экс-полузащитник сборной России Денис Глушаков рассказал о ситуации, возникшей на его прощальном матче.
По словам футболиста, на эту игру была полностью выкуплена одна трибуна, чтобы туда никто не пришел.
«Все организовали за месяц. В принципе довольно неплохо прошло. Сейчас все смеются, улыбаются, говорят: «Народу пришло больше, чем на «Родину», «Химки» и «Торпедо» вместе взятые».
Могло бы и больше быть, но есть некоторые нечистые силы – выкупили специльно трибуну спартаковскую некоторые людишки и не пришли. А за воротами должна была быть полная трибуна.
Какой-то заговор был. Я знаю, что был заговор, что ни одни, ни другие типа не пришли. Я этой истории не понял.
Болельщикам никто не говорил: приходите и кричите «Глушаков, мы тебя любим». «Локомотив» – это команда с большой историей и ее делали легенды: Овчинников, Семин, Билялетдинов, Сычев, Сенников. Думаю, что по отношению к ним неправильно поступили. Придите и поддержите [их]», – сказал Глушаков.
- Прощальный матч Дениса Глушакова состоялся 11 октября на «Арене Химки». В матче сыграли легенды «Спартака» против легенд «Локомотива». Глушаков по очереди сыграл за обе команды.
- Полузащитник переходил из «Локомотива» в «Спартак» в 2013 году.