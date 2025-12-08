Введите ваш ник на сайте
  Главная
  Новости
  Глушаков рассказал о заговоре против него на прощальном матче

Глушаков рассказал о заговоре против него на прощальном матче

Сегодня, 12:43
8

Экс-полузащитник сборной России Денис Глушаков рассказал о ситуации, возникшей на его прощальном матче.

По словам футболиста, на эту игру была полностью выкуплена одна трибуна, чтобы туда никто не пришел.

«Все организовали за месяц. В принципе довольно неплохо прошло. Сейчас все смеются, улыбаются, говорят: «Народу пришло больше, чем на «Родину», «Химки» и «Торпедо» вместе взятые».

Могло бы и больше быть, но есть некоторые нечистые силы – выкупили специльно трибуну спартаковскую некоторые людишки и не пришли. А за воротами должна была быть полная трибуна.

Какой-то заговор был. Я знаю, что был заговор, что ни одни, ни другие типа не пришли. Я этой истории не понял.

Болельщикам никто не говорил: приходите и кричите «Глушаков, мы тебя любим». «Локомотив» – это команда с большой историей и ее делали легенды: Овчинников, Семин, Билялетдинов, Сычев, Сенников. Думаю, что по отношению к ним неправильно поступили. Придите и поддержите [их]», – сказал Глушаков.

  • Прощальный матч Дениса Глушакова состоялся 11 октября на «Арене Химки». В матче сыграли легенды «Спартака» против легенд «Локомотива». Глушаков по очереди сыграл за обе команды.
  • Полузащитник переходил из «Локомотива» в «Спартак» в 2013 году.

Источник: Rutube-канал «МАТЧ!»
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Глушаков Денис
Комментарии (8)
БАЗАРА НЕТ
1765187502
Свинарня
Ответить
Красногвардейчик
1765187744
Глушак, кого ты из себя возомнил?))) Кому нужно ради тебя, изделия номер 2, выкупать трибуны))) Что заслужил то и получил...любитель бань с мужиками)) ты не Фёдор Черенков и не Яшин
Ответить
Цугундeр
1765189584
К хрена свинячим.. Заговоры у него..)
Ответить
Spartak_forv@
1765192394
Это комментировать только портить.Тут идеально всё))
Ответить
mikatv
1765194613
Это была спланированная операция ФСБ, если бы они не выкупили трибуну туда бы пришли солдаты НАТО
Ответить
...уефан
1765195589
...трибуну специально бронировали, верхний ярус для чертей, нижний для белок, но они в этот день к тебе не пришли...
Ответить
Romeo 123
1765197366
Вот кем себя вот это чудо возомнило , такой Спартак розвалил
Ответить
  • Читайте нас: 