Глушаков рассказал о заговоре против него на прощальном матче

Экс-полузащитник сборной России Денис Глушаков рассказал о ситуации, возникшей на его прощальном матче.

По словам футболиста, на эту игру была полностью выкуплена одна трибуна, чтобы туда никто не пришел.

«Все организовали за месяц. В принципе довольно неплохо прошло. Сейчас все смеются, улыбаются, говорят: «Народу пришло больше, чем на «Родину», «Химки» и «Торпедо» вместе взятые».

Могло бы и больше быть, но есть некоторые нечистые силы – выкупили специльно трибуну спартаковскую некоторые людишки и не пришли. А за воротами должна была быть полная трибуна.

Какой-то заговор был. Я знаю, что был заговор, что ни одни, ни другие типа не пришли. Я этой истории не понял.

Болельщикам никто не говорил: приходите и кричите «Глушаков, мы тебя любим». «Локомотив» – это команда с большой историей и ее делали легенды: Овчинников, Семин, Билялетдинов, Сычев, Сенников. Думаю, что по отношению к ним неправильно поступили. Придите и поддержите [их]», – сказал Глушаков.