Губерниев прокомментировал 3:2 «Краснодара» с ЦСКА

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился наблюдениями от просмотра матча «Краснодар» – ЦСКА.

Команда Мурада Мусаева победила в 18-м туре РПЛ со счетом 3:2 и ушла на зимний перерыв на первом месте.

– «Краснодар» наиграл на победу над ЦСКА?

– «Краснодар» заряжен невероятно, и сейчас мы видим, что психология победителя, помноженная на мастерство тренера и игроков, методическое обеспечение и другие спортивные вещи увеличиваются во сто крат. Психология победителей – это когда люди выходят и хотят выиграть.

В спорте есть такое выражение: не хочет выиграть. Вот, например, Эдуард Латыпов, когда бежал в эстафете в Пекине, не хотел выиграть, когда пришел на стойку. А нужно хотеть выиграть, и ты должен это делать, когда полностью готов физически и психологически. И «Краснодар» хочет выиграть, команда стала сильнее и закаленнее. Я думал, что у ЦСКА шансов на победу никак не меньше, но «Краснодар» – огромные молодцы, совсем не удивлюсь, если они выиграют чемпионат, они являются главными претендентами.