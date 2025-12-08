Мусаев высказался о пиковой форме «Краснодара»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев сказал, что команда перед перерывом в РПЛ находилась в очень хорошем состоянии.

– «Краснодар» находится действительно, наверное, в пиковой форме, и чемпионат уходит на перерыв. Это сейчас скорее минус для команды или всe-таки плюс?

– Вы знаете, вот сезон так идeт, ты смотришь, то одна команда на пике формы, другая – не очень, у кого-то есть травмы, дисквалификации. И я согласен с вами, что сейчас мы в очень хорошем состоянии в плане фитнеса и в плане содержания игры, но ребята тоже не роботы, им тоже нужно отдыхать.

Мы начали сборы 15 июня, и вот так он идeт, это всe без остановки. Плюс есть сборники, такие как Кордоба, Сперцян, Ленини, – они очень много летают, меняют континенты, поэтому, наверное, уже пора отдохнуть.

Хотя так, как мы идeм, могли бы и продолжить ещe пару туров [улыбается].