Мостовой сказал, кто должен возглавить «Спартак»

Александр Мостовой хочет, чтобы новым главным тренером «Спартака» стал бывший футболист.

«В «Спартак» могут снова пригласить неизвестного иностранца? Для меня нет разницы, иностранец это или нет, главное, чтобы это был футбольный человек.

Что касается Станковича, то я до сих пор вспоминаю, как Деяна просто осыпали комплиментами, когда мы играли матч памяти Федора Черенкова. Но рано было так возвышать Станковича, ведь он тогда только недавно начал свою работу в клубе. И что было в конце? Сколько в его адрес было критики! Не знаю, что там было внутри клуба, и почему Станкович ушел. Но я все равно считаю, что «Спартак» должен возглавить футбольный человек, который играл на действительно высоком уровне», – сказал Мостовой.