КДК рассмотрит конфликт в перерыве матча «Краснодар» – ЦСКА

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил о дополнительной проверке инцидента, случившегося в перерыве матча 18-го тура РПЛ «Краснодар» – ЦСКА (3:2).

«В рапорте отражен инцидент, который произошел в перерыве, а именно в спортивной зоне, где между игроками команд произошел словесный конфликт в конфронтационной манере. Так как данный факт отражен в рапорте делегата матча, комитет в целях выяснения всех обстоятельств запросил объяснение лиц, участвующих в конфликте, позицию клубов по данному инциденту, а также исследует видеоматериалы.

После того как будут получены все необходимые документы, мы сообщим о дате и времени рассмотрения данного вопроса. Сейчас же идет дополнительная проверка всех обстоятельств дела.

Также рассмотрим выход за пределы технической зоны тренера ЦСКА Экспосито – это его шестое нарушение в сезоне. И рассмотрим задержку выхода команды «Краснодар» из раздевалки на три минуты», – сказал Григорьянц.