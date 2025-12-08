Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • КДК рассмотрит конфликт в перерыве матча «Краснодар» – ЦСКА

КДК рассмотрит конфликт в перерыве матча «Краснодар» – ЦСКА

Сегодня, 11:16
8

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил о дополнительной проверке инцидента, случившегося в перерыве матча 18-го тура РПЛ «Краснодар» – ЦСКА (3:2).

«В рапорте отражен инцидент, который произошел в перерыве, а именно в спортивной зоне, где между игроками команд произошел словесный конфликт в конфронтационной манере. Так как данный факт отражен в рапорте делегата матча, комитет в целях выяснения всех обстоятельств запросил объяснение лиц, участвующих в конфликте, позицию клубов по данному инциденту, а также исследует видеоматериалы.

После того как будут получены все необходимые документы, мы сообщим о дате и времени рассмотрения данного вопроса. Сейчас же идет дополнительная проверка всех обстоятельств дела.

Также рассмотрим выход за пределы технической зоны тренера ЦСКА Экспосито – это его шестое нарушение в сезоне. И рассмотрим задержку выхода команды «Краснодар» из раздевалки на три минуты», – сказал Григорьянц.

  • В перерыве игры произошла стычка между форвардом «быков» Джоном Кордобой и защитником красно‑синих Мойзесом.
  • Защитник «Краснодара» Лукас Оласа заявил, что один из футболистов ЦСКА допустил расистское высказывание в адрес одного из его партнеров по команде.
  • По словам Кордобы, расистские слова произнес хавбек красно-синих Родриго Вильягра.

Еще по теме:
Мойзес – о Кордобе: «Симулирует, спорит с судьей, а тот пропускает все это»
Лапочкин указал на ошибки судьи в матче «Краснодар» – ЦСКА 2
Мусаев высказался о тактике в матче «Краснодар» – ЦСКА 1
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Краснодар Григорьянц Артур
Рекомендуем
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
boris63
1765185543
Главный виновник конфликта — судья, который с начала игры пошёл на поводу у быковатых провокаторов.Что судейка показал Армейцам, на большее зло со стороны быковатых вообще не реагировал.
Ответить
Good_win_ФКСМ
1765187214
все верно: члены КДК с женами/любовницами собираются на зимний отдых на острова... пора с клубов собирать дань... ой, извините)) штрафы накладывать, если официально )
Ответить
Иван Петров 1986
1765189101
Кордоба это такой глилой человечишка. Из за него за Краснодар даже болеть неохота.
Ответить
Красногвардейчик
1765189377
А предвзятое судейство Левникова, не хотите рассмотреть?!!!!
Ответить
АЛЕКС 58
1765189909
Кордобу артиста-провокатора гнать из России в Армению,вместе с Перцяном.
Ответить
zra78
1765192874
Надо было этому н е г р и т о с у сразу ЖК показать, пока он изображал около флажка и ничего бы дальше не было
Ответить
Главные новости
Стали известны планы «ПСЖ» на Сафонова после его первой игры в сезоне
15:34
1
Сперцян ответил на вопрос об уходе из «Краснодара» зимой
15:20
2
ФотоХабиб показал фото с Галицким после матча с ЦСКА
15:11
2
«Ливерпуль» не включил Салаха в заявку на матч Лиги чемпионов
15:03
Раскрыты слова Винисиуса в адрес судьи после двух удалений «Реала»
14:36
«С ним никто ничего не может сделать»: Семин назвал лучшего игрока РПЛ
14:27
5
«Реал» может уволить Алонсо 10 декабря – мадридцы хотят пригласить Клоппа или Зидана
14:01
3
«Ривер Плейт» нацелился выкупить Барко у «Спартака»
13:38
9
Стал известен кандидат на замену Рахимова в «Рубине»
13:29
6
«Ливерпуль» может отстранить Салаха от игры в Лиге чемпионов
12:54
2
Все новости
Все новости
Круговой назвал игрока ЦСКА, с которым он хотел бы подраться
15:46
Галактионов подвел итоги первой части сезона для «Локомотива»
14:50
«С ним никто ничего не может сделать»: Семин назвал лучшего игрока РПЛ
14:27
5
Гаджиев назвал безобразием поступок фанатов махачкалинского «Динамо»
14:09
2
СпецпроектПомните «Снежное дерби» ЦСКА и «Спартака»? Пройдите тест о зимнем футболе!
13:42
3
«Ривер Плейт» нацелился выкупить Барко у «Спартака»
13:38
9
Стал известен кандидат на замену Рахимова в «Рубине»
13:29
6
Защитник «Сочи» перейдет в испанский клуб
13:21
2
Мусаев высказался о пиковой форме «Краснодара»
13:11
2
Осинькин сказал, как изменить положение «Сочи»: «Нужно грызть землю»
12:59
4
Глушаков рассказал о заговоре против него на прощальном матче
12:43
8
В «Динамо Мх» приняли решение по Биджиеву
12:29
2
ФотоШансы команд в борьбе за чемпионство в РПЛ
12:12
12
Игрок «Спартака» сказал, считает ли провалом выступления команды в этом сезоне
11:58
12
Аршавин – об арбитре РПЛ: «Судья не понимает футбол»
11:49
7
Челестини высказался о борьбе с «Краснодаром» за чемпионство
11:38
3
КДК рассмотрит конфликт в перерыве матча «Краснодар» – ЦСКА
11:16
8
Адиев: «С этим составом «Крылья» ждет бойня за выживание»
11:06
1
Мойзес – о Кордобе: «Иногда он симулирует, спорит, а судья пропускает это все»
10:53
5
Два клуба РПЛ претендуют на вингера сборной Казахстана
10:40
1
Фото«Краснодар» продлил контракты с двумя игроками основы
10:20
1
Лапочкин указал на ошибки судьи в матче «Краснодар» – ЦСКА
10:13
13
В РПЛ высказались о ситуации с Зимним Кубком
10:01
4
Стало известно, сколько игроков готова продать «Балтика» зимой
09:50
4
Стала известна позиция «Спартака» по трансферу Сауся
09:18
7
Батраков рассказал о предложениях от других клубов
09:07
Аршавин – о Гусеве и Романове: «Вместе в болото спустились»
08:50
5
Мусаев высказался о тактике в матче «Краснодар» – ЦСКА
08:36
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 