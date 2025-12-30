Мексиканский клуб заинтересовался игроком «Локомотива»

«Крус Асуль» заинтересован в приобретении защитника «Локомотива» Сесара Монтеса.

Клуб из Мексики устно общался с представителми игрока и московского клуба. Сейчас футболист находится в отпуске, несколько дней назад у него состоялась свадьба.

28-летний Монтес в этом сезоне провел за «Локомотив» 19 матчей, забил 1 гол, сделал 1 ассист.