Определен человек, который «разрушил» «Локомотив» Филатова – Семина

Журналист «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер отреагировал на признательные показания экс-главы «Локомотива» Сергея Липатова по делу о заказных убийствах.
- Ранее сообщалось, что Липатов связан с уголовным делом о заказных убийствах, в котором фигурирует миллиардер Валерий Цимбаев.
- Липатов был президентом «Локомотива» с 2002 по 2010 годы, также занимал пост председателя совета директоров «Транстелекома» и был совладельцем «Межтрастбанка».
- Сейчас «Локомотив» полностью контролируется «РЖД».
«Этот человек разрушил «Локомотив» Валерия Филатова – Юрия Сeмина. И теперь мы понимаем, что Сергей Липатов был способен и не на такое», – написал Рабинер.
Источник: телеграм-канал Игоря Рабинера