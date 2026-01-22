Определен человек, который «разрушил» «Локомотив» Филатова – Семина

Журналист «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер отреагировал на признательные показания экс-главы «Локомотива» Сергея Липатова по делу о заказных убийствах.

Ранее сообщалось, что Липатов связан с уголовным делом о заказных убийствах, в котором фигурирует миллиардер Валерий Цимбаев.

Липатов был президентом «Локомотива» с 2002 по 2010 годы, также занимал пост председателя совета директоров «Транстелекома» и был совладельцем «Межтрастбанка».

Сейчас «Локомотив» полностью контролируется «РЖД».

«Этот человек разрушил «Локомотив» Валерия Филатова – Юрия Сeмина. И теперь мы понимаем, что Сергей Липатов был способен и не на такое», – написал Рабинер.