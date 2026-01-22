«Севилья» ответила ЦСКА на предложение по Саласу

У ЦСКА пока не получается договориться с «Севильей» по защитнику Кике Саласу.

«ЦСКА предложил не 8 миллионов евро за Кике Саласа, а 5. Это предложение не устраивает наш клуб, оно слишком маленькое.

Сейчас Салас регулярно выходит в основном составе «Севильи» и его ценность возросла», – проинформировала пресс-служба испанцев.