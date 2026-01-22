«Севилья» ответила ЦСКА на предложение по Саласу

У ЦСКА пока не получается договориться с «Севильей» по защитнику Кике Саласу.
«ЦСКА предложил не 8 миллионов евро за Кике Саласа, а 5. Это предложение не устраивает наш клуб, оно слишком маленькое.
Сейчас Салас регулярно выходит в основном составе «Севильи» и его ценность возросла», – проинформировала пресс-служба испанцев.
- В этом сезоне Салас забил 1 гол в 10 матчах.
- Его рыночная стоимость – 6 миллионов евро.
- Год назад футболиста «Севильи» арестовывали по подозрению в мошенничестве. Ему грозит до 3 лет тюремного заключения.
Источник: «Матч ТВ»