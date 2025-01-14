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    В Испании арестовали защитника «Севильи»: подробности

    Основной игрок «Севильи» Кике Салас рискует оказаться в тюрьме.

    Сегодня национальная полиция Испании арестовала 22-летнего футболиста по подозрению в мошенничестве.

    Следователи считают, что центральный защитник специально получал желтые карточки в матчах Примеры, чтобы его друзья зарабатывали на ставках.

    Саласу грозит от шести месяцев до трех лет тюремного заключения.

    • Центрбек «Севильи» в этом сезоне провел 16 матчей и сделал 2 ассиста.
    • Его контракт с клубом действует до 2029 года.
    • Рыночная стоимость Саласа – 8 миллионов евро.

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    Источник: El Confidencial

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    14.01.2025 17:35
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    Комментарии (2)
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    ...уефан
    1736866096
    ...в рамках уголовного права, практически недоказуемо, если все подозреваемые, сами себя не сдадут. А вот футбольная федерация в таких доказательствах не нуждается. И если это всплыло, то в рамках своих полномочий накажут...
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    Икстоляникс-Нибиру-vkonta
    1736876101
    Надо проверить всех судей и чиновников РФС, включая Дюкова и Митрофанова, на полиграфе на предмет договорняков. Проводил журналистское расследование ещё в середине десятых, выявил одного московского судью, который показал пять жёлтых карточек, когда Зенит играл, при этом у меня была информация, что он таки с делает. Но проблема в том, что сложно доказать факт коррупции.
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