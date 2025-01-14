В Испании арестовали защитника «Севильи»: подробности

Основной игрок «Севильи» Кике Салас рискует оказаться в тюрьме.
Сегодня национальная полиция Испании арестовала 22-летнего футболиста по подозрению в мошенничестве.
Следователи считают, что центральный защитник специально получал желтые карточки в матчах Примеры, чтобы его друзья зарабатывали на ставках.
Саласу грозит от шести месяцев до трех лет тюремного заключения.
- Центрбек «Севильи» в этом сезоне провел 16 матчей и сделал 2 ассиста.
- Его контракт с клубом действует до 2029 года.
- Рыночная стоимость Саласа – 8 миллионов евро.