Футболисту «Севильи» грозит три года тюрьмы

В Испании продолжается следствие в отношении центрального защитника «Севильи» Кике Саласа.
Полиция выяснила, что он заранее сообщал друзьям в мессенджере WhatsApp о своих желтых карточках, чтобы заработать на ставках.
В ходе проверки телефона Саласа были получены доказательства, что он специально получил предупреждения в как минимум пяти матчах Примеры-2023/24 – против «Лас-Пальмаса», «Вильярреала», «Кадиса», «Атлетика» и «Барселоны».
Следователи считают, что действия футболиста подпадают под статью о мошенничестве в отношении операторов ставок. Ему грозит до трех лет лишения свободы.
Салас может избежать тюремного срока, если достигнет соглашения с пострадавшими букмекерами.
- Игрока «Севильи» арестовали 14 января, но позднее отпустили.
- Несмотря на подозрения, он продолжает играть в чемпионате Испании.
Источник: Marca