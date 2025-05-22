Футболисту «Севильи» грозит три года тюрьмы

В Испании продолжается следствие в отношении центрального защитника «Севильи» Кике Саласа.

Полиция выяснила, что он заранее сообщал друзьям в мессенджере WhatsApp о своих желтых карточках, чтобы заработать на ставках.

В ходе проверки телефона Саласа были получены доказательства, что он специально получил предупреждения в как минимум пяти матчах Примеры-2023/24 – против «Лас-Пальмаса», «Вильярреала», «Кадиса», «Атлетика» и «Барселоны».

Следователи считают, что действия футболиста подпадают под статью о мошенничестве в отношении операторов ставок. Ему грозит до трех лет лишения свободы.

Салас может избежать тюремного срока, если достигнет соглашения с пострадавшими букмекерами.