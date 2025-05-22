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Футболисту «Севильи» грозит три года тюрьмы

Сегодня, 13:50

В Испании продолжается следствие в отношении центрального защитника «Севильи» Кике Саласа.

Полиция выяснила, что он заранее сообщал друзьям в мессенджере WhatsApp о своих желтых карточках, чтобы заработать на ставках.

В ходе проверки телефона Саласа были получены доказательства, что он специально получил предупреждения в как минимум пяти матчах Примеры-2023/24 – против «Лас-Пальмаса», «Вильярреала», «Кадиса», «Атлетика» и «Барселоны».

Следователи считают, что действия футболиста подпадают под статью о мошенничестве в отношении операторов ставок. Ему грозит до трех лет лишения свободы.

Салас может избежать тюремного срока, если достигнет соглашения с пострадавшими букмекерами.

  • Игрока «Севильи» арестовали 14 января, но позднее отпустили.
  • Несмотря на подозрения, он продолжает играть в чемпионате Испании.

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Источник: Marca
Испания. Примера Севилья Салас Кике
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