В ЦСКА прокомментировали отказ от Сауся, который достанется «Спартаку»

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо подтвердил, что клуб претендовал на полузащитника «Балтики» Владислава Сауся, но прекратил переговоры.

«Много вопросов по поводу Сауся. Действительно, ЦСКА интересовался этим футболистом. Но общение с «Балтикой» было прекращено ещe более трех недель назад. Были и варианты трeхсторонней оптимизации финансовых условий, однако с нашей стороны давно было принято решение выйти из переговоров», – написал Брейдо.