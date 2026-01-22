Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ Зимний кубок РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • В «Балтике» рассказали о договоренности по трансферу Сауся в «Спартак»

В «Балтике» рассказали о договоренности по трансферу Сауся в «Спартак»

Вчера, 17:19
1

Спортивный директор «Балтики» Армен Маргарян сообщил, что клуб принял предложение «Спартака» по трансферу полузащитника Владислава Сауся.

– Мы действительно приняли предложение «Спартака» по Саусю. Сейчас клубы начинают процесс подготовки к осуществлению трансфера, а представитель игрока ведeт переговоры по условиям личного контракта.

Чтобы сделка закрылась, нужно, чтобы они согласовали контракт и футболист прошел УМО. На данный момент на 80–90% все сделано, но пока я не могу сказать, что мы закрыли эту историю.

– ЦСКА тоже был заинтересован во Владиславе.

– У нас были переговоры с ЦСКА, но, к сожалению или к счастью, мы ни к чему не пришли.

  • Ожидается, что сумма трансфера Сауся в «Спартак» составит 350 миллионов рублей.
  • 22-летний хавбек в этом сезоне провел за «Балтику» 19 матчей, забил 1 гол, сделал 2 ассиста.

Еще по теме:
Слуцкий одной фразой ответил на вопрос о назначении в «Спартак» 2
Назван клуб РПЛ, в который может уйти Хлусевич после отказа «Крыльев» 1
«Спартак» рассмотрит игрока «Локомотива» на замену Бонгонда 4
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Балтика Спартак ЦСКА Саусь Владислав
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Good_win_ФКСМ
1769093713
ну, добро пожаловать и удачи парню )))
Ответить
Главные новости
«Динамо» приняло предложение по Макарову
20:25
Карседо прокомментировал ничью в дебютном матче во главе «Спартака»
20:10
«Зенит» объявил о продаже Кассьерры
20:02
8
Михайличенко прокомментировал избиение сантехника в Киеве
19:55
10
Товарищеский матч. «Динамо» победило команду Слуцкого в серии пенальти
19:38
5
«Спартак» сыграл вничью в дебютном матче Карседо
19:30
2
Лучший футболист СССР 1988 года избил сантехника в Киеве
19:19
16
Морено ответил на претензии, что он тренировал «Сочи» с помощью ChatGPT
19:10
1
«Ахмат» ведет переговоры о трансфере игрока сборной России
18:46
1
Халк озвучил «Актобе» требования по зарплате
18:39
2
Все новости
Все новости
Пономарев припугнул Вендела службой в армии
19:49
«Спартак» сыграл вничью в дебютном матче Карседо
19:30
2
Морено ответил на претензии, что он тренировал «Сочи» с помощью ChatGPT
19:10
1
Быстров – о легионере «Зенита»: «В мое время в клубе такие не задерживались»
19:00
«Ахмат» ведет переговоры о трансфере игрока сборной России
18:46
1
Махачкалинское «Динамо» подтвердило интерес к игроку «Спартака»
18:18
2
Мостовой высказался о том, что Морено тренировал «Сочи» с помощью ChatGPT
18:06
6
Реакция «Ростова» на вердикт суда по взысканию 185 миллионов рублей
17:54
1
Тихонов объяснил, почему не осуждает Баринова и Соболева
17:42
3
Кавазашвили дал совет «Зениту»: «В таких ситуациях нужно принимать жесткие меры»
17:31
3
Экс-директор «Сочи»: «Молились, чтобы Кассьерра выбрал «Зенит»
17:17
1
Орлов – о юбилейном чемпионате «Зенита»: «Нам надо обязательно победить!»
17:05
5
В «Динамо» раскрыли, кто убедил Бабаева не переходить в «Спартак»
16:56
9
Тихонов высказался о том, что его не зовут в «Спартак»
16:16
6
Селюк не ждет Черышева в РПЛ: «Он в принципе больной»
16:08
1
Семин ответил, как бы наказал Вендела, прогулявшего неделю сборов «Зенита»
15:57
6
Морено тренировал «Сочи» с помощью ChatGPT
15:45
3
Суд взыскал огромную сумму с «Ростова»
15:15
3
«Спартак» сделал важный шаг к переходу Сауся
14:59
8
Селюк: «Тупоголовые чудики-эксперты думают, что Артига обкакается в «Рубине»
14:28
4
Дзюба высказался о том, что его назначили капитаном «Акрона»
14:14
8
Суд вынес определение по иску Аршавина к Барановской
13:50
Хавбек «Ростова», от которого отказался Талалаев, может перейти в московский клуб
13:32
1
Петржела: «Для футбола в России было бы хорошо, если бы «Зенит» опять не стал чемпионом»
13:14
4
РФС наложил трансферный бан на клуб РПЛ
13:03
9
Дегтярев – о 5 легионерах на поле в РПЛ с 2028 года: «Одно решение – приказ»
12:39
30
Видео«Зенит» показал видео с Венделом на сборе
12:15
18
Экс-игрока «Рубина» обвинили в групповом изнасиловании молодой аргентинки
11:27
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 