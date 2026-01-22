В «Балтике» рассказали о договоренности по трансферу Сауся в «Спартак»

Спортивный директор «Балтики» Армен Маргарян сообщил, что клуб принял предложение «Спартака» по трансферу полузащитника Владислава Сауся.
– Мы действительно приняли предложение «Спартака» по Саусю. Сейчас клубы начинают процесс подготовки к осуществлению трансфера, а представитель игрока ведeт переговоры по условиям личного контракта.
Чтобы сделка закрылась, нужно, чтобы они согласовали контракт и футболист прошел УМО. На данный момент на 80–90% все сделано, но пока я не могу сказать, что мы закрыли эту историю.
– ЦСКА тоже был заинтересован во Владиславе.
– У нас были переговоры с ЦСКА, но, к сожалению или к счастью, мы ни к чему не пришли.
- Ожидается, что сумма трансфера Сауся в «Спартак» составит 350 миллионов рублей.
- 22-летний хавбек в этом сезоне провел за «Балтику» 19 матчей, забил 1 гол, сделал 2 ассиста.
Источник: «Матч ТВ»