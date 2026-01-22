Вендел вернулся в «Зенит»

Полузащитник Вендел сегодня присоединился к «Зениту» на сборе в Дохе.
Бразилец опоздал на сбор команды, который начался 15 января.
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ранее сообщил, что бразильский футболист готов платить за опоздание, нежели начинать подготовку вовремя.
- Летом 2025 года Вендел вернулся к тренировкам после отпуска на месяц позже всех остальных игроков петербургского клуба.
- 28-летний бразилец в этом сезоне провел за «Зенит» 16 матчей, забил 1 гол, сделал 3 ассиста.
Источник: «Спорт-Экспресс»