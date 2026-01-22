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  • Мама Зинченко живет в Москве в квартире, за которую должна деньги

Мама Зинченко живет в Москве в квартире, за которую должна деньги

22 января, 17:35
30

Мать украинского футболиста Александра Зинченко продолжает жить в Москве.

«Очень интересный и забавный, я бы даже сказал – непостижимый для моего сознания факт, я вчера узнал.

Оказывается, мама Александра Зинченко, того самого, который осудил Россию, участвовал в антироссийских акциях и публично отрекся от всех друзей в России (Зинченко сказал, что теперь круг его друзей в России не существует и является нулем), преспокойно живeт в Москве и имеет здесь как минимум две квартиры, приобретенные на займы, которые она до сих пор не вернула! О как! Не вернула тем самым бывшим российским друзьям ее сына. И возвращать-то не собирается.

Вот это я понимаю лицемерие вселенского масштаба. Вот это я понимаю плакса Зинченко, взявший на себя роль морального камертона русских и осудившего всех своих бывших друзей в России.

А представьте, что было бы с мамой российского футболиста, который вел бы себя также ,как Зинченко, в отношении так называемой Украины, если бы она проживала в Киеве? Ее жизнь там сделали бы невыносимой – это самое мягкое, что с ней сделали бы. А так не ровен час люстрировали бы со всеми вытекающими и лишили какого-либо имущества...» – написал юрист, агент Антон Смирнов.

  • Зинченко играл в РПЛ за «Уфу».
  • Украинца рассматривал «Спартак», но футболист не заинтересовал красно-белых.
  • На днях принадлежащий «Арсеналу» Зинченко перейдет на правах аренды в «Аякс».

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Источник: телеграм-канал Антона Смирнова
Россия. Премьер-лига Украина. Премьер-лига Ноттингем Форест Зинченко Александр
Комментарии (30)
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Юбиляр
1769093981
Не имей сто рублей, а имей сто друзей! Друзья, одолжите и мне деньжат, ну хотя бы на гараж - 1,5 ляма всего-то! Гыгыгы... Интересно посмотреть на этих друзей, кто одолжил денег на 2 квартиры! Эх! - не с теми я дружу! Гыгыгы...
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Просто-333
1769095677
Чисто футбольная новость
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alefreddy
1769098389
гнилой на поверку оказался
Ответить
MaxRnD
1769101330
Переезд в Киев не планирует ?
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Император 1
1769104739
Ну что сказать... хо.хол
Ответить
swot1205
1769105075
Уб лю д ки, они такие!
Ответить
гууд
1769105658
Как то странно,думаю что эта новость фейк.
Ответить
R_a_i_n
1769110233
Каклы привыкли жить за чужой счёт. Не исправить никак.
Ответить
Сергей-Куприянов-vkontakt
1769152546
Агенты футбольные это отребье ещё то.Еще вспомни про украинские корни Матвиенко деб..ил.
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Plyash
1771778140
Мама зинченки пусть живёт , за своего сына-уродца отвечать не должна . Да и фио у неё по мужу , в СССР всё делалось . А вот сыночек-парубочек сюда носа не покажет , враз на Колыму отправится . Без права переписки .
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