Мама Зинченко живет в Москве в квартире, за которую должна деньги

Мать украинского футболиста Александра Зинченко продолжает жить в Москве.

«Очень интересный и забавный, я бы даже сказал – непостижимый для моего сознания факт, я вчера узнал.

Оказывается, мама Александра Зинченко, того самого, который осудил Россию, участвовал в антироссийских акциях и публично отрекся от всех друзей в России (Зинченко сказал, что теперь круг его друзей в России не существует и является нулем), преспокойно живeт в Москве и имеет здесь как минимум две квартиры, приобретенные на займы, которые она до сих пор не вернула! О как! Не вернула тем самым бывшим российским друзьям ее сына. И возвращать-то не собирается.

Вот это я понимаю лицемерие вселенского масштаба. Вот это я понимаю плакса Зинченко, взявший на себя роль морального камертона русских и осудившего всех своих бывших друзей в России.

А представьте, что было бы с мамой российского футболиста, который вел бы себя также ,как Зинченко, в отношении так называемой Украины, если бы она проживала в Киеве? Ее жизнь там сделали бы невыносимой – это самое мягкое, что с ней сделали бы. А так не ровен час люстрировали бы со всеми вытекающими и лишили какого-либо имущества...» – написал юрист, агент Антон Смирнов.