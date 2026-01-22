Приставы арестовали имущество экс-жены Нигматуллина на 63 миллиона рублей

У бывшей жены экс-вратаря сборной России Руслана Нигматулина арестовали имущество на 63 миллиона рублей.
Сообщается, что бывшая супруга экс-футболиста Елена не вернула голкиперу деньги, которые должна была передать по решению суда. Она не отреагировала на постановление.
Приставы приняли решение забрать две еe квартиры, в которых живут родственники женщины, и гараж.
- Ранее сообщалось, что Нигматуллин выиграл суд у бывшей жены, и она должна вернуть ему 59 миллионов рублей.
- Сторона экс-футболиста заявила, что Елена нарушила договорeнности с экс-игроком и продала их квартиру в Москве за 121 миллион рублей, после чего улетела из России.
Источник: телеграм-канал «Mash на спорте»