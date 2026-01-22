Приставы арестовали имущество экс-жены Нигматуллина на 63 миллиона рублей

У бывшей жены экс-вратаря сборной России Руслана Нигматулина арестовали имущество на 63 миллиона рублей.

Сообщается, что бывшая супруга экс-футболиста Елена не вернула голкиперу деньги, которые должна была передать по решению суда. Она не отреагировала на постановление.

Приставы приняли решение забрать две еe квартиры, в которых живут родственники женщины, и гараж.