  • Главная
  • Новости
  • Филимонов: «Российский футбол деградирует, это тяжело смотреть»

Сегодня, 12:15
8

Бывший вратарь «Спартака» и сборной России Александр Филимонов высказался об уровне футбола в РФ.

«Я понимаю, что футбол становится хуже, к сожалению. У ребят больше какого-то околофутбола.

Я как-то иду по аэропорту и вижу ребят-футболистов. Понимаю, что это какая-то Вторая лига. Но у них походка, как будто бы они летят на Лигу чемпионов.

Российский футбол, конечно, деградирует. К сожалению. Я редко сейчас смотрю, но бывает. И я понимаю, что уровень футбола настолько низкий! Культура паса, принятие решений… К сожалению, это смотреть тяжело. Мне тяжело», – сказал Филимонов.

  • Российские клубы и сборные отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.
  • Чемпионат России возобновится 27 февраля.

Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
BRAZILES
1767087858
сам ты деградируешь ----посмотрим когда нас к еврокубка допустят ----будет показатель
Ответить
Сергей-Куприянов-vkontakt
1767088120
Все верно
Ответить
SLADE2019
1767088330
Футболисты всегда были гусями важными, причем всегда, чем ниже их лига, тем они важнее. Насчет уровня, то даже если это и так, то этому есть объяснение.
Ответить
Интерес
1767089900
Не смотри.Как я до сих пор не смотрю твой знаменитый гол.
Ответить
СильныйМозг
1767095009
Александру, не надо так волноваться, до его высот, нынешним футболистам и футболёрам далеко. После, того позорного мяча, я бы, до конца жизни сидел, тише воды, ниже травы.
Ответить
