Филимонов: «Российский футбол деградирует, это тяжело смотреть»

Бывший вратарь «Спартака» и сборной России Александр Филимонов высказался об уровне футбола в РФ.

«Я понимаю, что футбол становится хуже, к сожалению. У ребят больше какого-то околофутбола.

Я как-то иду по аэропорту и вижу ребят-футболистов. Понимаю, что это какая-то Вторая лига. Но у них походка, как будто бы они летят на Лигу чемпионов.

Российский футбол, конечно, деградирует. К сожалению. Я редко сейчас смотрю, но бывает. И я понимаю, что уровень футбола настолько низкий! Культура паса, принятие решений… К сожалению, это смотреть тяжело. Мне тяжело», – сказал Филимонов.