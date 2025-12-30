Генич поделился инсайдом по Баринову

Комментатор Константин Генич сообщил, что полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов уже подписал контракт с ЦСКА.

«По моей скромной (🤗) информации Дима уже подписал с ЦСКА. Вопрос решен. Со стороны игрока и его представителей.

Теперь остается позиция «Локомотива». Отпустить сейчас или оставить до лета», – написал Генич.