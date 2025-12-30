Генич поделился инсайдом по Баринову

Комментатор Константин Генич сообщил, что полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов уже подписал контракт с ЦСКА.
«По моей скромной (🤗) информации Дима уже подписал с ЦСКА. Вопрос решен. Со стороны игрока и его представителей.
Теперь остается позиция «Локомотива». Отпустить сейчас или оставить до лета», – написал Генич.
- Срок нынешнего контракта игрока с красно-зелеными истекает 30 июня 2026 года.
- В этом сезоне 29-летний Баринов провел за «Локомотив» 24 матча, забил 3 гола, сделал 7 ассистов.
Источник: телеграм-канал «Коммент.Генич»