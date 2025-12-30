Глушенков назвал любимое новогоднее блюдо

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков сказал, что очень любит есть сельдь под шубой.

– Что у родителей обязательно было на праздничном столе?

– Тут с одной стороны всe по классике – оливье, селедка под шубой. А вот горячее – всегда по‑разному. Могли быть, например, какие‑нибудь очень вкусные котлеты с пюре.

– На свой уже взрослый новогодний стол из детства что‑то перенесли?

– Селедка под шубой – стабильно! Потому что очень ее люблю.

– Сами что‑нибудь фирменное готовите?

– Скажу так – готовить я умею. Не то чтобы какие‑то серьезные блюда, но и не яичница [улыбается]. Что‑то среднее. А происходит такое под настроение.