Вингер «Краснодара» может перейти в «Гремио»

«Гремио» работает над трансфером вингера Виктора Са из «Краснодара».
Футболист «быков» ранее играл под руководством нынешнего главного тренера бразильского клуба Луиша Каштру в «Ботафого» и у них сложились хорошие взаимоотношения.
Недавно 31-летним Са интересовались «Коринтианс» и «Васко да Гама», но переговоры не продвинулись из-за высокой суммы компенсации.
Срок контракта игрока с «Краснодаром» истекает в середине 2026 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость Са в 3 миллиона евро.
- В этом сезоне бразилец сыграл за «быков» в 25 матчах, забил 5 голов, сделал 1 ассист.
Источник: Gremistas