Вингер «Краснодара» может перейти в «Гремио»

«Гремио» работает над трансфером вингера Виктора Са из «Краснодара».

Футболист «быков» ранее играл под руководством нынешнего главного тренера бразильского клуба Луиша Каштру в «Ботафого» и у них сложились хорошие взаимоотношения.

Недавно 31-летним Са интересовались «Коринтианс» и «Васко да Гама», но переговоры не продвинулись из-за высокой суммы компенсации.

Срок контракта игрока с «Краснодаром» истекает в середине 2026 года.