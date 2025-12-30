Глушенков назвал хороший показатель у «Зенита» в 2025 году

Нападающий «Зенита» и сборной России Максим Глушенков считает, что 2025 год для петербургской команды был не отличным, но нормальным.

Он отметил, что сине-бело-голубые не проигрывали дома в РПЛ.

– Как бы вы подвели итоги прошедшего футбольного года?

– Жаль, что не стали чемпионами, но в этом мы сами виноваты. С другой стороны, в 2025 году в РПЛ не проиграли дома ни одного матча. Это хороший показатель. Надо так же продолжать и в 2026‑м. В целом же, не отличный год, но нормальный.

Несколько смазали начало нового сезона и в какой‑то степени концовку, если, опять же, не считать двух последних матчей на «Газпром Арене».

– Как оцените год сборной России?

– Нормально в целом его провели и сыграли. А что уступили Чили – ничего страшного. Полоса без поражений когда‑то все равно должна была закончиться. Тем более, это по‑прежнему неофициальные игры.

– По вашим ощущениям, официальные забрезжили?

– Не мне об этом рассуждать. Когда вернут, тогда вернут.