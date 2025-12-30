Глушенков назвал хороший показатель у «Зенита» в 2025 году

Нападающий «Зенита» и сборной России Максим Глушенков считает, что 2025 год для петербургской команды был не отличным, но нормальным.
Он отметил, что сине-бело-голубые не проигрывали дома в РПЛ.
– Как бы вы подвели итоги прошедшего футбольного года?
– Жаль, что не стали чемпионами, но в этом мы сами виноваты. С другой стороны, в 2025 году в РПЛ не проиграли дома ни одного матча. Это хороший показатель. Надо так же продолжать и в 2026‑м. В целом же, не отличный год, но нормальный.
Несколько смазали начало нового сезона и в какой‑то степени концовку, если, опять же, не считать двух последних матчей на «Газпром Арене».
– Как оцените год сборной России?
– Нормально в целом его провели и сыграли. А что уступили Чили – ничего страшного. Полоса без поражений когда‑то все равно должна была закончиться. Тем более, это по‑прежнему неофициальные игры.
– По вашим ощущениям, официальные забрезжили?
– Не мне об этом рассуждать. Когда вернут, тогда вернут.
- 26-летний Глушенков в этом году провел за «Зенит» 33 матча, забил 11 голов, сделал 10 ассистов.
- В сборной России он сыграл в 2025-м в 7 встречах, забил 3 гола.
- «Зенит» в сезоне-2024/25 занял 2-е место в РПЛ.