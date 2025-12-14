Вердикт ЭСК по удалению Мойзеса в матче с «Краснодаром»

ЭСК РФС разобрал судейство Кирилла Левникова в матче 18-го тура РПЛ «Краснодар» – ЦСКА (3:2).
«Момент по обращению ПФК ЦСКА
Время по таймеру: 68-я минута
Суть обращения: проверка решения судьи вынести второе предупреждение в матче и, соответственно, удалить с поля игрока команды ЦСКА Мойзеса
Решение комиссии: судья правильно вынес второе предупреждение в матче и, соответственно, удалил с поля игрока команды ЦСКА Мойзеса
Голосование: единогласно
Мотивировка: Игрок ЦСКА Мойзес действует безрассудно в единоборстве за верховой мяч с игроком «Краснодара» Батчи.
Мойзес выпрыгивает в сторону соперника с неестественно выставленной вверх рукой и совершает контакт рукой с его головой.
Игрок ЦСКА не думает о безопасности соперника в данной игровой ситуации».
Источник: РФС