Вердикт ЭСК по удалению Мойзеса в матче с «Краснодаром»

ЭСК РФС разобрал судейство Кирилла Левникова в матче 18-го тура РПЛ «Краснодар» – ЦСКА (3:2).

«Момент по обращению ПФК ЦСКА

Время по таймеру : 68-я минута

Суть обращения : проверка решения судьи вынести второе предупреждение в матче и, соответственно, удалить с поля игрока команды ЦСКА Мойзеса

Решение комиссии : судья правильно вынес второе предупреждение в матче и, соответственно, удалил с поля игрока команды ЦСКА Мойзеса

Голосование : единогласно

Мотивировка : Игрок ЦСКА Мойзес действует безрассудно в единоборстве за верховой мяч с игроком «Краснодара» Батчи.

Мойзес выпрыгивает в сторону соперника с неестественно выставленной вверх рукой и совершает контакт рукой с его головой.

Игрок ЦСКА не думает о безопасности соперника в данной игровой ситуации».