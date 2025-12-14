Введите ваш ник на сайте
Вердикт ЭСК по удалению Мойзеса в матче с «Краснодаром»

14 декабря, 12:31
6

ЭСК РФС разобрал судейство Кирилла Левникова в матче 18-го тура РПЛ «Краснодар» – ЦСКА (3:2).

«Момент по обращению ПФК ЦСКА

Время по таймеру: 68-я минута

Суть обращения: проверка решения судьи вынести второе предупреждение в матче и, соответственно, удалить с поля игрока команды ЦСКА Мойзеса

Решение комиссии: судья правильно вынес второе предупреждение в матче и, соответственно, удалил с поля игрока команды ЦСКА Мойзеса

Голосование: единогласно

Мотивировка: Игрок ЦСКА Мойзес действует безрассудно в единоборстве за верховой мяч с игроком «Краснодара» Батчи.

Мойзес выпрыгивает в сторону соперника с неестественно выставленной вверх рукой и совершает контакт рукой с его головой.

Игрок ЦСКА не думает о безопасности соперника в данной игровой ситуации».

Источник: РФС
Россия. Премьер-лига ЦСКА Краснодар Мойзес Левников Кирилл
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Semenycch
1765708220
Второй тайм этого матча не удалось посмотреть, первый тайм был действительно боевой. Так вот этого горе защитника ЦСКА нужно удалять в каждом матче, он играет крайне грязно и недисциплинированно!
Ответить
Айболид
1765710983
А здесь свинаник не визжит . Нет заинтересованности ,понимаешь)))
Ответить
Интерес
1765711115
Объяснение почитаешь и понимаешь, что весь футбол в опе.Осталось только поганое ВАРево и "рекомендации и разъяснения".Вперёд, к победе настольных и электронных игр в футбол!!!
Ответить
subbotaspartak
1765713973
ЭэСКа пнул ЦСКА...
Ответить
RUSARM
1765716291
Что и следовало ожидать,от эск,ни чего нового!!!
Ответить
Александр-Балашов-google
1765834508
В матче, именно в этом эпизоде,всё по делу.
Ответить
