Талалаев не включил Батракова в топ-5 игроков России в 2025 году

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев поставил форварда «Рубина» Мирлинда Даку на 1-е место в голосовании «Спорт-Экспресса» за лучшего игрока России в 2025 году.
Также в его топ-5 вошли: Эдуард Сперцян («Краснодар»), Джон Кордоба («Краснодар»), Александр Головин («Монако»), Мойзес (ЦСКА).
- В пятерку не попал полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков, который в итоге выиграл голосование.
- На награду могли претендовать все игроки, выступавшие в РПЛ в 2025 году, независимо от гражданства, а также футболисты сборной России из зарубежных чемпионатов.
Источник: «Спорт-Экспресс»