Талалаев не включил Батракова в топ-5 игроков России в 2025 году

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев поставил форварда «Рубина» Мирлинда Даку на 1-е место в голосовании «Спорт-Экспресса» за лучшего игрока России в 2025 году.

Также в его топ-5 вошли: Эдуард Сперцян («Краснодар»), Джон Кордоба («Краснодар»), Александр Головин («Монако»), Мойзес (ЦСКА).