  • Главная
  • Новости
  • Названы игроки «Краснодара» и ЦСКА, которых пригласили на заседание КДК по делу о расизме

Названы игроки «Краснодара» и ЦСКА, которых пригласили на заседание КДК по делу о расизме

16 декабря, 12:27
14

Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил, что организация пригласила на заседание четырeх футболистов «Краснодара» и ЦСКА по делу о расизме.

«КДК РФС получил все документы для рассмотрения дела. Заседание состоится в четверг в 12:00. На него приглашены Кордоба и Оласа из «Краснодара» и Мойзес и Вильягра от ЦСКА, делегат матча Ахмадуллин и вся судейская бригада во главе с Левниковым», – сказал Григорьянц.

  • КДК РФС будет рассматривать обстоятельства дела по материалам рапорта делегата матча 18-го тура РПЛ «Краснодар» – ЦСКА (3:2).
  • «Краснодар» лидирует в РПЛ с 40 очками после 18 туров. ЦСКА идет 4-м с 36 баллами.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Краснодар Кордоба Джон Оласа Лукас Мойзес Вильягра Родриго Григорьянц Артур Левников Кирилл
