Названы игроки «Краснодара» и ЦСКА, которых пригласили на заседание КДК по делу о расизме

Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил, что организация пригласила на заседание четырeх футболистов «Краснодара» и ЦСКА по делу о расизме.

«КДК РФС получил все документы для рассмотрения дела. Заседание состоится в четверг в 12:00. На него приглашены Кордоба и Оласа из «Краснодара» и Мойзес и Вильягра от ЦСКА, делегат матча Ахмадуллин и вся судейская бригада во главе с Левниковым», – сказал Григорьянц.