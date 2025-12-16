Названы игроки «Краснодара» и ЦСКА, которых пригласили на заседание КДК по делу о расизме

Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил, что организация пригласила на заседание четырeх футболистов «Краснодара» и ЦСКА по делу о расизме.
«КДК РФС получил все документы для рассмотрения дела. Заседание состоится в четверг в 12:00. На него приглашены Кордоба и Оласа из «Краснодара» и Мойзес и Вильягра от ЦСКА, делегат матча Ахмадуллин и вся судейская бригада во главе с Левниковым», – сказал Григорьянц.
- КДК РФС будет рассматривать обстоятельства дела по материалам рапорта делегата матча 18-го тура РПЛ «Краснодар» – ЦСКА (3:2).
- «Краснодар» лидирует в РПЛ с 40 очками после 18 туров. ЦСКА идет 4-м с 36 баллами.
Источник: «Чемпионат»