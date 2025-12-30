Утверждены участники Зимнего кубка РПЛ

Розыгрыш Зимнего кубка РПЛ в 2026 году пройдeт с 3 по 10 февраля в Абу-Даби.

Участники турнира: «Краснодар», «Зенит», ЦСКА и «Динамо».

Соревнование пройдeт в круговом формате, команды сыграют друг с другом по разу. Если основное время матча завершится вничью, победитель определится в серии 11-метровых.

За победу в основное время начисляется 3 очка, за победу по пенальти – 2, за поражение по пенальти – 1, за поражение в основное время – 0.

Все матчи турнира в прямом эфире покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер».